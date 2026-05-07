ETV Bharat / state

नलों से निकला गंदा बदबूदार पानी, भड़के मनेंद्रगढ़वासी, बोतल में लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे

मनेंद्रगढ़ नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप, जल प्रदाय गृह पहुंचकर लोगों ने किया विरोध, कहा- पानी के नाम पर बीमारी परोस रहे

Dirty Water Problem
नलों से निकला गंदा बदबूदार पानी, भड़के मनेंद्रगढ़वासी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MCB: जिले के मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है. यहां के कई वार्डों में इन दिनों नलों से गंदगीयुक्त, मटमैला और बदबूदार पानी निकलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अब नल का पानी पीने से डरने लगे हैं. नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

मनेंद्रगढ़ नगर पालिका पर गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बोतल में पानी भरकर पहुंचे अधिकारियों के पास

बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में जब लगातार गंदा और सड़े बदबू वाला पानी सप्लाई होने लगा तो वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज लोग दूषित पानी को बोतलों में भरकर सीधे जल प्रदाय गृह पहुंच गए और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की. लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और जनता को पानी के नाम पर बीमारी परोसी जा रही है.

कई दिनों से नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है. मजबूरी में लोग यही पानी उपयोग भी कर रहे हैं जबकि इससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है. - स्थानीय नागरिक अरुण श्रीवास्तव

नगर पालिका उपाध्यक्ष ने लगाई फटकार

मामले की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद तत्काल दूषित पानी की सप्लाई बंद करवाई और जल विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई. उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता की जांच कर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद ही दोबारा सप्लाई शुरू की जाए.

मैंने पानी देखने के बाद तत्काल SDM को फोन लगाया, इसके बाद इंजीनियर को भी लगाया, वो पानी टंकी पहुंचे हैं. जो गंदा पानी है उसे खाली कराया गया है और साफ पानी भरने के बाद ही शुद्ध पेयजल व्यवस्था बहाल की जाएगी.- धर्मेंद्र पटवा, नगर पालिका उपाध्यक्ष

Dirty Water Problem
गंदा पानी खाली कराया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंजीनियर और अधिकारियों ने बारिश के चलते पानी गंदा होने की बात कही है. वहीं लोगों का कहना है कि यदि जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही थी तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. फिलहाल शहरवासी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और जल आपूर्ति व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग कर रहे हैं.

100 फीट गहरी खाई में उतरकर पानी भरने को मजबूर बैगा आदिवासी महिलाएं, ढिबरी युग में पल रहा जेनरेशन अल्फा
ओवरलोड रेत परिवहन पर एमसीबी पुलिस का एक्शन, लगा लाखों का जुर्माना
बुढ़ापा आ गया लेकिन दूर नहीं हुई पानी की किल्लत, नल लगने के बाद भी घर तक नहीं पहुंचा पानी, हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत

TAGGED:

MANENDRAGARH DIRTY WATER
PEOPLE PROTEST
नलों से गंदा पानी
मनेंद्रगढ़ नगर पालिका
DIRTY WATER PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.