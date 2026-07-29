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MCB जिले के जनकपुर में अघोषित बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा, ज्ञापन सौंपकर जल्द सुधार की मांग

MCB जिले के जनकपुर में अघोषित बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एमसीबी: जिले के नगर पंचायत जनकपुर में लोग बिजली समस्या को लेकर परेशान हैं. लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था को लेकर अब जनाक्रोश खुलकर सामने आने लगा है. बुधवार को नगर पंचायत जनकपुर के उपाध्यक्ष निलेश मिश्रा ने ग्रामीणों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में कहा गया है कि जनकपुर क्षेत्र के लिए 132 केवी विद्युत उपकेंद्र (बहरासी) की स्थापना होने के बावजूद उपभोक्ताओं को सही से बिजली नहीं मिल रही है. लगातार फॉल्ट, ट्रिपिंग और तकनीकी खराबियों के कारण लगभग हर 10 से 15 मिनट में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

कार्यपालन अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्र, व्यापारी, सरकारी कार्यालय भी प्रभावित

ज्ञापन में बताया गया कि बार-बार बिजली गुल होने से व्यापारी, किसान, विद्यार्थी, छोटे उद्योग, अस्पताल और शासकीय कार्यालय सभी प्रभावित हो रहे हैं. किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी बाधित हो रही है. वहीं व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है, जबकि अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के नियमित कार्यों में भी व्यवधान हो रहा है.

स्थानीय विद्युत उपकेंद्र में तकनीकी स्टाफ, उपकरण और अन्य संसाधनों की कमी है तो उसे तत्काल पूरा किया जाए. केवल अस्थायी मरम्मत से समस्या का समाधान संभव नहीं है. तकनीकी जांच कर स्थायी समाधान हो.- निलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष

आंदोलन की चेतावनी

निलेश मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द प्रभावी कार्रवाई कर विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आम जनता के साथ आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी.

विद्युत विभाग के अधिकारी का पक्ष

मामले में जनकपुर विद्युत वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता (JE) आतिश इक्का ने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सामग्री और अन्य तकनीकी संसाधनों की कमी है. इसकी आवश्यकता का आंकलन कर 6 जुलाई को एस्टीमेट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है.

जैसे ही आवश्यक मटेरियल उपलब्ध होगा, उसके दो दिनों के भीतर सुधार कार्य शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र में बार-बार होने वाले फॉल्ट एवं ट्रिपिंग की समस्या में काफी हद तक राहत मिल जाएगी.- आतिश इक्का, JE

जनकपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लंबे समय से नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं. अब ज्ञापन सौंपे जाने के बाद लोगों की निगाहें विद्युत विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं.