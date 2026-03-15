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MCB जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने से लोगों का भरोसा भी बढ़ा, करीब 300 मरीजों की रोजाना OPD लग रही

MCB जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ने से लोगों का भरोसा भी बढ़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

MCB जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ रहीं, ऑपरेशन और प्रसव सेवाओं में भी सुधार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब जिला अस्पताल में कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो पहले केवल निजी अस्पतालों में मिलती थीं. अस्पताल में रोजाना करीब 250 से 300 मरीजों की ओपीडी लग रही है. आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लोग यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं.

मनेंद्रगढ़‑चिरमिरी‑भरतपुर: जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है. कुछ समय पहले तक लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से कतराते थे और मजबूरी में निजी अस्पतालों का सहारा लेते थे. लेकिन कुछ महीनों में हालात काफी बदल गए हैं.

ऑपरेशन और प्रसव सेवाओं में भी सुधार

अस्पताल में प्रसव और सर्जरी की सुविधाओं में भी सुधार हुआ है. यहां हर महीने करीब 30 से 40 ऑपरेशन किए जा रहे हैं. इससे मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम हो गई है.

जल्द शुरू होंगी डायलिसिस और आईसीयू सुविधा

डॉक्टर राजेंद्र राय के मुताबिक जिला अस्पताल में जल्द ही डायलिसिस की पांच मशीनें भी लगाई जाएंगी. इसके साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू यूनिट शुरू करने की तैयारी भी अंतिम चरण में है. संभावना है कि अगले 2 से 3 महीनों में ये दोनों सुविधाएं शुरू हो जाएंगी.

सुविधाएं बढ़ने से अब करीब 300 मरीजों की रोजाना OPD लग रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत होगी कम

इन नई सुविधाओं के शुरू होने के बाद गंभीर मरीजों को इलाज के लिए रायपुर, बिलासपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत काफी कम हो जाएगी. मरीजों को जिला अस्पताल में ही बेहतर इलाज और दवाइयों की सुविधा मिल सकेगी.

स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से बढ़ीं सुविधाएं

क्षेत्र के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से जिला अस्पताल में लगातार नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की गई हैं. मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं.

एमसीबी जिले में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों का भरोसा बढ़ा

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पताल में लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जाएगा. जिला अस्पताल में हुए इन सकारात्मक बदलावों से एमसीबी जिले के लोगों को राहत मिली है और अब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ रहा है.