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MCB जिले के NH-43 पर सड़क हादसे में 3 युवक घायल, पाइपलाइन कार्य में लगे खड़े कंटेनर से टकराई बाइक

MCB जिले के NH-43 पर सड़क हादसे में 3 युवक घायल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गैस पाइपलाइन कार्य में लगे कंटेनर से एक बाइक की टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के चैनपुर क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गैस पाइपलाइन कार्य में लगे कंटेनर से एक बाइक की टक्कर हो गई. सोमवार को हुए इस सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए. कंटेनर सड़क किनारे खड़ा था और तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर उससे जा टकराई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है. इसी कार्य में उपयोग किया जा रहा एक कंटेनर सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां से गुजर रहे थे. बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक सीधे कंटेनर से जा भिड़ी.

बाइक के परखच्चे उड़े

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना होते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल घायलों को घटनास्थल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही हालत गंभीर

अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. जांच के दौरान एक युवक की हालत गंभीर पाए जाने पर उसे तत्काल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है. वहीं दूसरे घायल की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर भेजा जा रहा है. तीसरे घायल का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है.

पुलिस भी पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े कंटेनर को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

इस हादसे से निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेतों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.