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राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : एमसीबी ने रचा इतिहास, 95-95-95 लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जिला

पहला -95 प्रतिशत लक्ष्य के तहत संभावित एचआईवी संक्रमित लोगों की समय पर पहचान और उनकी जांच सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है. एमसीबी जिले ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर यह साबित किया है कि स्वास्थ्य विभाग की जांच एवं काउंसलिंग व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय जिले के स्वास्थ्य विभाग की समन्वित कार्यप्रणाली, मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता और इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आईसीटीसी) में कार्यरत काउंसलरों की महत्वपूर्ण भूमिका को दिया जा रहा है.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में जिले में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, समय पर जांच, संक्रमित मरीजों की पहचान और उन्हें तत्काल उपचार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए गए, इन प्रयासों का परिणाम अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के रूप में सामने आया है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और एचआईवी नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है. जिले ने एचआईवी नियंत्रण से जुड़े राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95-95-95 के तीन प्रमुख लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अलग पहचान बनाई. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एमसीबी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जिसने एचआईवी की पहचान, उपचार से जोड़ने और वायरल लोड नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को लगभग पूरी तरह हासिल किया है.

दूसरा- 95 प्रतिशत लक्ष्य के तहत एचआईवी संक्रमित पाए गए मरीजों को बिना अनावश्यक विलंब के एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) से जोड़ना होता है. जिले ने इस लक्ष्य को भी हासिल किया है.संक्रमित मरीजों को उनकी स्थिति की जानकारी देने के साथ-साथ उपचार की आवश्यकता समझाई गई.

तीसरा - उपचार प्राप्त कर रहे एचआईवी संक्रमित मरीजों में वायरल लोड को नियंत्रित करना लक्ष्य है. इस चरण में जिले ने 99 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है.स्वास्थ्य विभाग ने इसे भी महत्वपूर्ण सफलता माना है.विशेषज्ञों के अनुसार वायरल लोड का नियंत्रण एचआईवी उपचार की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

स्वास्थ्य विभाग का दावा बनी रहेगी निरंतरता

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि एचआईवी नियंत्रण की दिशा में हासिल की गई यह उपलब्धि अभियान का अंतिम पड़ाव नहीं है. भविष्य में भी एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, समय पर जांच, संक्रमित मरीजों को उपचार से जोड़ने और उपचार की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रहेंगे.

आम लोगों के बीच एचआईवी को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. लोगों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने, आवश्यकता पड़ने पर समय पर जांच कराने और किसी भी प्रकार की भ्रांति या सामाजिक डर के कारण उपचार से दूर नहीं रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा.स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में एचआईवी से संबंधित सेवाएं जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंचें और संक्रमित मरीजों को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती रहें - डॉ अविनाश खरे, CMHO

एमसीबी जिले की इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, कर्मचारियों, आईसीटीसी टीम और काउंसलर्स को बधाई दी है. प्रशासन ने कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई पहचान मिली है.

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