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चिरमिरी में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह, सड़क, पानी और बिजली को लेकर भूख हड़ताल, धरना और चक्का जाम

कांग्रेस का यह आंदोलन चिरमिरी के हल्दीबाड़ी से बड़ा बाजार जाने वाली मुख्य सड़क के पास आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और अलग अलग वार्डों के लोग मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए नगर की बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की.

एमसीबी: चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने चिरमिरी न्याय सत्याग्रह के तहत भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम प्रशासन और शासन पर जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया.

धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से सड़क, पेयजल, बिजली, नाली, साफ-सफाई, चौपाटी और मंगल भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है. शहर की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिससे लोगों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भीषण गर्मी के बीच लगातार पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि बिजली की आंख-मिचौली से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

चिरमिरी में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम प्रशासन पर आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन को कई बार ज्ञापन और शिकायतों के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. नेताओं का कहना था कि जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है, जिसके कारण लोगों में भारी नाराजगी है.

समस्याएं दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवांश जैन ने आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं करता तो कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से और उग्र आंदोलन करेगी.

नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में लगातार अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और जब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को करना पड़ रहा संघर्ष

पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने भी धरना स्थल पर प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिरमिरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है, जो शासन-प्रशासन की विफलता को दर्शाता है.

नगर निगम क्षेत्र में अव्यवस्थाएं बढ़ने का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम आयुक्त का दावा

वहीं पूरे मामले में नगर निगम चिरमिरी के आयुक्त आरपी आंचला ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई समस्याओं और मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जाएगा.

धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. मौके पर प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे. आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

