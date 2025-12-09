ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल, डीएफओ कार्यालय का किया घेराव, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में कांग्रेस ने डीएफओ के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है.

Manendragarh Chirmiri Bharatpur Congress
एमसीबी में कांग्रेस का डीएफओ के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डीएफओ कार्यालय का घेराव किया. कांग्रेस नेताओं ने डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता एक जगह जुटे और नारेबाजी की. उन्होंने डीएफओ मनीष कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डीएफओ का ट्रांसफर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे. भाषण के बाद कांग्रेसी नेता डीएफओ कार्यालय का घेराव करने निकले.

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन में झूमा झटकी (ETV BHARAT)

प्रशासन ने किए सुरक्षा इंतजाम

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय सहित जिले पंचायत के उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे. प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी. वहीं पुलिस विभाग के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी सुरक्षा में लगे थे.

Congress Protests Against DFO in Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में डीएफओ कार्यालय का घेराव (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

कांग्रेसियों ने बमुश्किल पहला बेरिकेड तो क्रॉस कर लिया लेकिन वे दूसरे बैरिकेड को पार नहीं कर पाए. जिसके बाद कांग्रेस के नेता वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की. फिर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.

भूख हड़ताल की चेतावनी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है और डीएफओ को तत्काल नहीं हटाती है और भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती है तो आने वाले समय में कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठेंगे.

Congress Protests In Manendragarh
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

पूर्व विधायक ने घेरा

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से जंगल से तस्करी हो रही. माफियाओं के माध्यम से यहां कि लकड़ियों को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है. योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है.

वहीं एसडीएम लिंगराज सिदार ने कहा कि जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल है, उसके तहत पुलिस बल लगाया गया था. कांग्रेस पार्टी की कुछ शिकायते हैं, उसको लेकर घेराव किया गया था. कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है.

कांग्रेस की पांच सूत्रीय मांगों के बारे में जानिए

  1. बैगा जनजाति के आवास तोड़ने वाले वन विभाग के कर्मचारियों पर तत्काल कार्यवाही
  2. जंगलों में हो रही अवैध कटाई व तस्करी की जांच
  3. आबादी वाले क्षेत्रों में खुलेआम घूम रहे वन्यजीवों को रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा जाए
  4. फॉसिल पार्क और महुआ बचाओ अभियान सीईए मद में भ्रष्टाचार की जांच
  5. भ्रष्ट वन मंडल अधिकारी को हटाने की तत्काल कार्यवाही की जाए

छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मिलेगा बल

रियलिटी शो में चमकी रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद, 7 महीने की जर्नी को मिली सफलता

कवर्धा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर एबीवीपी का हल्ला बोल, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव

TAGGED:

DFO MANISH KASHYAP
CORRUPTION ISSUE IN MANENDRAGARH
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस नेता गुलाब कमरो
MCB CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.