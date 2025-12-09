ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल, डीएफओ कार्यालय का किया घेराव, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता एक जगह जुटे और नारेबाजी की. उन्होंने डीएफओ मनीष कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डीएफओ का ट्रांसफर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे. भाषण के बाद कांग्रेसी नेता डीएफओ कार्यालय का घेराव करने निकले.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डीएफओ कार्यालय का घेराव किया. कांग्रेस नेताओं ने डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

प्रशासन ने किए सुरक्षा इंतजाम

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय सहित जिले पंचायत के उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे. प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी. वहीं पुलिस विभाग के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी सुरक्षा में लगे थे.

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

कांग्रेसियों ने बमुश्किल पहला बेरिकेड तो क्रॉस कर लिया लेकिन वे दूसरे बैरिकेड को पार नहीं कर पाए. जिसके बाद कांग्रेस के नेता वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की. फिर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.

भूख हड़ताल की चेतावनी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है और डीएफओ को तत्काल नहीं हटाती है और भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती है तो आने वाले समय में कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठेंगे.

पूर्व विधायक ने घेरा

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से जंगल से तस्करी हो रही. माफियाओं के माध्यम से यहां कि लकड़ियों को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है. योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है.

वहीं एसडीएम लिंगराज सिदार ने कहा कि जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल है, उसके तहत पुलिस बल लगाया गया था. कांग्रेस पार्टी की कुछ शिकायते हैं, उसको लेकर घेराव किया गया था. कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है.

