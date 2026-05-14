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कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर अशोक श्रीवास्तव का तंज, दाल कहीं नहीं गलेगी, घूम फिरकर यहीं आना होगा

अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि उनका बयान किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए है जो समय-समय पर नाराज होकर पार्टी छोड़ने का निर्णय लेते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जहां कार्यकर्ताओं को पहचान, सम्मान और राजनीतिक अवसर मिलते हैं. कई नेता यह सोचकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं कि वहां उन्हें अधिक अवसर और महत्व मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वास्तविकता का एहसास हो जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों में न तो वैचारिक संतुष्टि मिलती है और न ही वह सम्मान, जिसकी उम्मीद लेकर लोग पार्टी छोड़ते हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी में सियासी घमासान मचा हुआ है. 4 महीने पहले कांग्रेस के 35 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था. अब इस मसले पर एमसीबी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वालों की कहीं दाल नहीं गलने वाली, घूम फिरकर ऐसे नेताओं को कांग्रेस के आंगन में लौटना पड़ेगा.

एमसीबी कांग्रेस में कलह (ETV BHARAT)

कोई नेता चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन अंततः उसे अपनी जड़ों और अपने घर की ओर लौटना ही पड़ता है.ऐसे नेताओं को घूम-फिरकर वापस कांग्रेस के आंगन में ही आना पड़ेगा- अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मनेंद्रगढ़ कांग्रेस

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रामचरित द्विवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को कांग्रेस की हताशा बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है.भाजपा में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कई नेता आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं

कांग्रेस के कई नेता पार्टी में उपेक्षा और अपमान महसूस करने के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं. वर्तमान समय में कांग्रेस के भीतर पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है और संगठन अंदरूनी असंतोष से जूझ रहा है. भाजपा एक विचार आधारित और कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है, जहां मेहनत करने वालों को अवसर और सम्मान दोनों मिलते हैं. कांग्रेस नेतृत्व अब अपने कार्यकर्ताओं को रोक पाने में असफल साबित हो रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं-रामचरित द्विवेदी, बीजेपी नेता

अशोक श्रीवास्तव के बयान और रामचरित द्विवेदी के पलटवार के बाद एमसीबी में एक बार फिर सियासी घमासान बढ़ सकता है. आने वाले दिनों में दल-बदल और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर एमसीबी जिले की राजनीति और अधिक गर्मा सकती है.