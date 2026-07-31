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बोर्ड परीक्षा 2027: कमजोर स्कूलों और पिछड़े विद्यार्थियों पर रहेगा प्रशासन का फोकस, कलेक्टर ने बनाई सख्त कार्ययोजना

एमसीबी कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और बोर्ड परीक्षा 2027 के मद्देनजर अहम दिशा निर्देश दिए.

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एमसीबी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 2:05 PM IST

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एमसीबी: बोर्ड परीक्षा 2027 में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रिजल्ट सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है. कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने गुरुवार को बैठक लेकर अधिकारियों और प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए. इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव सहित जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी शामिल हुए.

कलेक्टर ने दिए ये अहम निर्देश

⦁ 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को उनकी परफार्मेंस के आधार पर ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा जाएगा.

⦁ 33% से कम नंबर या स्लो लर्नर स्टूडेंट्स को रेड जोन में रखकर रेग्युलर रेमेडियल क्लासेज लगाई जाएंगी.

⦁ औसत विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी तक पहुंचाने और मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट सूची के लिए विशेष मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जाएगी.

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एमसीबी कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैठक में अहम निर्णय

⦁ सभी स्कूल में मासिक टेस्ट, त्रैमासिक और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणामों की नियमित समीक्षा होगी.

⦁ कक्षा 10वीं और 12वीं का पूरा पाठ्यक्रम 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाएगा.

⦁ पिछले पांच वर्षों के बोर्ड प्रश्नपत्रों का अभ्यास भी कराया जाएगा.

शिक्षकों, प्राचार्यों के लिए अहम निर्देश

⦁ सभी स्टूडेंट्स की रेग्युलर अटेंडेंस सुनिश्चित करें

⦁ अनुपस्थित बच्चों के पालकों से लगातार संपर्क बनाए रखें.

⦁ होमवर्क और नोट्स की नियमित जांच करें.

⦁ शिक्षकों के लिए डेली लेसन प्लान.

⦁ प्राचार्यों के लिए कक्षा निरीक्षण अनिवार्य.

⦁ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र जैसे कठिन विषयों पर विशेष कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सत्र आयोजित करें.

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