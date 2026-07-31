ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा 2027: कमजोर स्कूलों और पिछड़े विद्यार्थियों पर रहेगा प्रशासन का फोकस, कलेक्टर ने बनाई सख्त कार्ययोजना

एमसीबी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat Chhattisgarh )