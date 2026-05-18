ETV Bharat / state

एक्शन में एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, पर्यटन स्थलों का किया निरीक्षण, टूरिस्टों के लिए होगा बड़ा फैसला

एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सोमवार को जिले के पर्यटन स्थलों का जायजा लिया है. उन्होंने जिले के विकास की बात कही है.

Inspection by Collector of Manendragarh Chirmiri Bharatpur
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर का निरीक्षण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कुदरत के कई उपहारों से सजा जिला है. यहां कई बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं. इसे विकसित करने के मकसद से एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सोमवार को पर्यटन स्थलों का जायजा लिया है. उन्होंने अमृतधारा जलप्रपात, बायोडायवर्सिटी पार्क, तितली पार्क तथा चंदन प्लांटेशन क्षेत्र का निरीक्षण किया.

संतन देवी जांगड़े की मुहिम

भीषण गर्मी और दोपहर की तपती धूप के बीच कलेक्टर स्वयं एक एक पर्यटन स्थलों पर पहुंचीं. उन्होंने पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा पर्यटकों के लिए बनाए गए कॉटेजों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया.उन्होंने पर्यटन स्थलों में साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी इंतजामों को और बेहतर करने के निर्देश दिए. उन्होंने इसे सुधारने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

MCB Biodiversity Park
एमसीबी का बायोडायवर्सिटी पार्क (ETV BHARAT)

एमसीबी जिले के पर्यटन स्थलों की पहचान प्रदेश स्तर पर बन रही है. ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए- संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर, एमसीबी

अमृतधारा जलप्रपात का कलेक्टर ने किया दौरा

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने अमृतधारा जलप्रपात का दौरा किया. उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए बैरिकेड्स, चेतावनी बोर्ड तथा सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जानकारी ली. बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे. वाटरफॉल में साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए .

Amritdhara Waterfall
अमृतधारा जलप्रपात (ETV BHARAT)

बायोडायवर्सिटी पार्क को बेहतर बनाने का निर्देश

इसके बाद कलेक्टर ने बायोडायवर्सिटी पार्क और तितली पार्क का जायजा लिया. यहां विभिन्न प्रजातियों के पौधों, हरियाली संरक्षण तथा जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली. उन्होंने पार्कों में आने वाले बच्चों और पर्यटकों के लिए आकर्षक सूचना बोर्ड, विश्राम स्थल तथा मार्गदर्शक संकेतक लगाने के निर्देश दिए. तितली पार्क में प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने और पौधों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने को कहा गया.

चंदन प्लांटेशन को बढ़ावा देने के निर्देश

चंदन प्लांटेशन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व्यवस्था तथा वृक्षों के संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चंदन के पौधों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जाए. चंदन के पौधों के विकास के लिए उन्होंने जरूरी संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए. उन्होंने पर्यटन विभाग और वन विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

जिले के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों को विकसित कर रोजगार एवं पर्यटन को जिले में बढ़ाया जा सकता है. पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है. पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण को लेकर स्पेशल कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए- संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर, एमसीबी

कलेक्टर ने साफ कहा है कि एमसीबी जिले में मिशन के तौर पर सभी पर्यटन स्थलों का विकास करना जरूरी है. अगर पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विकास सही समय पर होगा तो पर्यटकों के लिए यह फायदेमंद होगा.

कबीरधाम में PWD विभाग का 'मास्टरपीस' देखिए, बिजली पोल के बीच ही सड़क निर्माण, लापरवाही ऐसी कि बना दिया 'मौत का रास्ता'

बस्तर में आवासीय खेल अकादमी खोलने की तैयारियां, प्लेयर्स को मिलेंगी कई सुविधाएं

TAGGED:

COLLECTOR SANTAN DEVI JANGDE
TOURIST SITES AMRITDHARA WATERFALL
BIODIVERSITY PARK IN MCB
एमसीबी के पर्यटन स्थल
MCB COLLECTOR INSPECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.