जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता- संतन देवी जांगड़े

जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता- संतन देवी जांगड़े
एमसीबी की कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने मीडिया से मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा पर फोकस रखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 10:30 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी की कमान संभालने के बाद कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने गुरुवार को मीडिया से मुलाकात कर अपने कार्य का एजेंडा बताया है. प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकार भवन एवं प्रेस पार्क का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब की सराहना की.
कलेक्टर ने पेयजल संकट पर की बात
कलेक्टर जांगड़े ने जिले में अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को साझा करते हुए पत्रकारों को अहम जानकारियां दी. उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद पिछले 20 दिनों के कार्यकाल में सबसे अधिक शिकायतें पेयजल समस्या को लेकर सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन की पहली प्राथमिकता आम लोगों को पेयजल संकट से राहत दिलाना है और इसके लिए संबंधित विभागों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं.
जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मकसद
कलेक्टर ने कहा कि जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा. जनसमस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करेगा.
यातायात व्यवस्था करेंगे दुरुस्त
पत्रकारों द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवालों का कलेक्टर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए प्रशासन लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहा है. शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके.
जिले में पर्यटन का होगा विकास
पर्यटन की संभावनाओं को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर कलेक्टर जांगड़े ने कहा कि एमसीबी जिला प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध है. जिले में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं और आने वाले समय में पर्यटन स्थलों के विकास एवं प्रचार-प्रसार की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और जिले की पहचान मजबूत होगी.
टीएल और जनदर्शन मीटिंग जल्द होगी शुरू
जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए जनकपुर में जल्द ही टीएल मीटिंग और जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता कम होगी और उनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा.कलेक्टर ने मीडिया को प्रशासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि पत्रकार समाज की समस्याओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने पत्रकारों से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद जताई.