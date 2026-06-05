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एमसीबी में आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में भ्रष्टाचार का आरोप, योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर अपात्र का चयन करने की शिकायत

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अभ्यर्थियों ने आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित शिकायत की और जांच की मांग की.

ANGANWADI RECRUITMENT MANENDRAGARH
आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्ट्राचार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 8:32 AM IST

4 Min Read
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एमसीबी: जिले में वर्ष 2024 की आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया अब गंभीर विवादों में घिरती नजर आ रही है. भर्ती में अनियमितता और पक्षपात के आरोपों ने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया है. कई अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है. आरोप है कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को तकनीकी कारणों का हवाला देकर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया.

आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्ट्राचार की शिकायत कलेक्ट्रेट पहुंची

इसी कथित अनियमितता के विरोध में सिरौली, चैनपुर, बंजी, साल्ही, महाई और खोंगापानी सहित विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थी जिला मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद उनके अंक कम कर दिए गए और नियमों के विपरीत अन्य अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया.

एमसीबी के अभ्यर्थियों का आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्ट्राचार का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभ्यर्थियों का आरोप

अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और कई योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल पाया. उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं. साथ ही उन्होंने चयन सूची की दोबारा समीक्षा करने की भी मांग उठाई है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरी थी, मैं पूरी तरह पात्र थी लेकिन किसी दूसरे की नियुक्ति कर दी गई. जिस महिला की नियुक्ति हुई उनकी उम्र 48 वर्ष है लेकिन फिर भी उनकी भर्ती की गई-अंजली चौधरी, अभ्यर्थी

महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है. भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में पूर्व में भी संविदा भर्ती, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और अन्य योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

Anganwadi Recruitment
आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की प्रक्रिया गंभीर विवादों में (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुलाब कमरो ने ये भी आरोप लगाया कि परियोजना अधिकारी स्तर पर मनमानी करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया और कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया को कथित रूप से लेन देन के माध्यम से प्रभावित किया गया, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गई है.

आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेन देन के माध्यम से प्रभावित किया गया. कूचरचित तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किया गया -गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, भरतपुर सोनहत

जांच की मांग

वहीं शिकायतकर्ताओं और विपक्षी नेताओं की मांग है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही चयन सूची की पुनः समीक्षा कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए.

फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की संभावित जांच पर टिकी हुई हैं.

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