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अमृतधारा जलप्रपात पर्यटकों से हुआ गुलजार, सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाने की लोगों ने की मांग

बारिश की वजह से वाटर फॉल में पानी का बहाव ज्यादा हो लगा है, लोग जान जोखिम में डाल पानी में उतर रहे हैं.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
अमृतधारा जलप्रपात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 3:20 PM IST

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एमसीबी: जब मानसून की बारिश पहाड़ों और जंगलों को हरियाली की चादर से ढंक देती है, तब एमसीबी जिले का प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात अपने सबसे मनमोहक रूप में नजर आता है. लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गर्जना के साथ गिरती सफेद जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी फुहारें और प्राकृतिक वातावरण हर आने वाले पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है. यही वजह है कि इन दिनों अमृतधारा सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है.

हर दिन यहां सैकड़ों पर्यटक प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरों और यादों में कैद करने पहुंच रहे हैं. वीक एंड और छुट्टियों में यह संख्या हजारों तक पहुंच जाती है. पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में पर्यटन की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं.

अमृतधारा जलप्रपात (ETV Bharat)



खूबसूरती के साथ बढ़ी जिम्मेदारी

मानसून में अमृतधारा जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही संवेदनशील भी हो जाती है. लगातार बारिश के कारण जलप्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ता है. आसपास की चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं और तेज बहाव के कारण जरा-सी लापरवाही किसी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)
Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)

कुछ जगहों पर सुरक्षा रेलिंग क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आई है. ऐसे में मजबूत बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)



'धुआंधार की याद दिला देता है अमृतधारा'

जबलपुर से आई पर्यटक अनीता ने कहा कि अमृतधारा की विशाल जलधारा और प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उन्हें जबलपुर के प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात की याद आ गई. उन्होंने कहा कि यह स्थान किसी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल से कम नहीं है. यदि यहां सुरक्षा सुविधाओं को और विकसित किया जाए तो यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)



महाराष्ट्र से भी पहुंच रहे पर्यटक

पहली बार महाराष्ट्र से अमृतधारा पहुंचे अरविंद चौड़े ने कहा कि यहां का प्राकृतिक वातावरण मन को सुकून देने वाला है. झरने की गर्जना, ठंडी हवाएं और हरियाली एक अलग ही अनुभव कराती हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि झरने के किनारों पर मजबूत बैरिकेडिंग, सुरक्षा रेलिंग और निगरानी व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)



रेस्क्यू टीम और लाइफगार्ड की यहां जरूरत-पर्यटक

मध्य प्रदेश के शहडोल से पहुंचे आदित्य सिंह मरावी ने बताया कि वह कई बार अमृतधारा आ चुके हैं. उनके अनुसार यहां स्थायी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम, लाइफगार्ड, प्राथमिक उपचार केंद्र और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए. इससे न केवल पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि प्रदेश के पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)



''पर्यटन बढ़ रहा, सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए''

लोगों का मानना है कि अमृतधारा जलप्रपात एमसीबी जिले की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में से एक है. हर वर्ष यहां हजारों पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में मजबूत रेलिंग, पर्याप्त बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, प्राथमिक उपचार केंद्र, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी, लाइफगार्ड, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड जैसी सुविधाएं विकसित करना समय की आवश्यकता है.

Amritdhara Water Fall
अमृतधारा (ETV Bharat)



अमृतधारा बन सकता राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र

अमृतधारा केवल एक जलप्रपात नहीं, बल्कि एमसीबी जिले की प्राकृतिक पहचान और पर्यटन की सबसे बड़ी धरोहर है. यहां की खूबसूरती हर आने वाले पर्यटक को बार-बार लौटने के लिए मजबूर कर देती है. यदि प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो अमृतधारा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

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