शिमला के लोअर बाजार का बदला नाम! नगर निगम ने PWD को जारी किया नोटिस

वहीं, शिमला में ये बोर्ड लगने के बाद सोशल मीडिया पर जनता ने इसका विरोध जताया और लोअर बाजार के नए नाम लोअर माल को खूब ट्रोल किया. इसके अलावा माल रोड बिजनेस एसोसिएशन ने भी इस नए नाम को लेकर विरोध जताया. वहीं, नगर निगम शिमला ने बिना अनुमति के लगे इन होर्डिंग्स को लेकर पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक लोअर बाजार को लेकर नगर निगम शिमला और पीडब्ल्यूडी आमने-सामने आ गया है. दरअसल शिमला के लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद खड़ा हो गया है. लोक निर्माण विभाग ने शेरे पंजाब रेस्टोरेंट और डीसी ऑफिस के पास लोअर बाजार की बजाए लोअर माल के साइन बोर्ड लगाए हैं.

'बिना परमिशन के लगाए बोर्ड'

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मीडिया के जरिए ये मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि इन साइन बोर्ड को लगाने के लिए किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है. जबकि नगर निगम की परिधि में अगर कोई बोर्ड या होर्डिंग लगाए जाते हैं, तो उसके लिए नगर निगम की अनुमति लेना जरूरी है. जबकि इस मामले में नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है.

लोअर बाजार का बदला नाम (ETV Bharat)

"नगर निगम आयुक्त से प्राप्त जानकारी से पता चला कि लोअर माल का ये साइन बोर्ड पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया है. नगर निगम की परिधि में किसी भी प्रकार का बोर्ड लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है. इसे लेकर पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर दिया गया है." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

लोअर बाजार शिमला (ETV Bharat)

व्यापारियों ने जताया विरोध

मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस साइन बोर्ड को लेकर कुछ व्यापारियों ने विरोध किया और वे नगर निगम शिमला के आयुक्त से मिले हैं. उन्होंने कहा कि इसका नाम लोअर बाजार था या ब्रिटिश काल समय में लोअर माल था, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और जानकारी जुटाकर ही पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल इसे लोअर बाजार के नाम से ही जाना जाता है. इसलिए बिना नगर निगम की परमिशन के ये साइन बोर्ड नहीं लगाए जा सकते हैं.