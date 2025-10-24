शिमला के लोअर बाजार का बदला नाम! नगर निगम ने PWD को जारी किया नोटिस
लोअर बाजार का नाम बदलकर साइन बोर्ड लगाने पर नगर निगम शिमला ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस भेजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 8:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक लोअर बाजार को लेकर नगर निगम शिमला और पीडब्ल्यूडी आमने-सामने आ गया है. दरअसल शिमला के लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद खड़ा हो गया है. लोक निर्माण विभाग ने शेरे पंजाब रेस्टोरेंट और डीसी ऑफिस के पास लोअर बाजार की बजाए लोअर माल के साइन बोर्ड लगाए हैं.
PWD को नोटिस जारी
वहीं, शिमला में ये बोर्ड लगने के बाद सोशल मीडिया पर जनता ने इसका विरोध जताया और लोअर बाजार के नए नाम लोअर माल को खूब ट्रोल किया. इसके अलावा माल रोड बिजनेस एसोसिएशन ने भी इस नए नाम को लेकर विरोध जताया. वहीं, नगर निगम शिमला ने बिना अनुमति के लगे इन होर्डिंग्स को लेकर पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है.
'बिना परमिशन के लगाए बोर्ड'
नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मीडिया के जरिए ये मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि इन साइन बोर्ड को लगाने के लिए किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है. जबकि नगर निगम की परिधि में अगर कोई बोर्ड या होर्डिंग लगाए जाते हैं, तो उसके लिए नगर निगम की अनुमति लेना जरूरी है. जबकि इस मामले में नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है.
"नगर निगम आयुक्त से प्राप्त जानकारी से पता चला कि लोअर माल का ये साइन बोर्ड पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया है. नगर निगम की परिधि में किसी भी प्रकार का बोर्ड लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है. इसे लेकर पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर दिया गया है." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला
व्यापारियों ने जताया विरोध
मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस साइन बोर्ड को लेकर कुछ व्यापारियों ने विरोध किया और वे नगर निगम शिमला के आयुक्त से मिले हैं. उन्होंने कहा कि इसका नाम लोअर बाजार था या ब्रिटिश काल समय में लोअर माल था, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और जानकारी जुटाकर ही पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल इसे लोअर बाजार के नाम से ही जाना जाता है. इसलिए बिना नगर निगम की परमिशन के ये साइन बोर्ड नहीं लगाए जा सकते हैं.
माल रोड बिजनेस एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र ऋषि ने लोअर माल के साइन बोर्ड लगाने पर ऐतराज जताते हुए कहा, "लोअर माल का बोर्ड लगाकर भ्रांति पैदा होती है. जो पर्यटक या ग्राहक पहली बार शिमला आता है, उसके लिए इन साइन बोर्ड से भ्रम पैदा होता है. इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. नाम बदलने में माल रोड बिजनेस एसोसिएशन को आपत्ति है. इस मुद्दे को लेकर माल रोड के व्यापारी नगर निगम आयुक्त से भी मिले हैं."