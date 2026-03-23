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सीरियस कंडीशन में MBS अस्पताल पहुंचे मरीज की मौत, बेटे ने लगाए गंभीर आरोप, पहले स्ट्रेचर फिर इलाज में हुई देरी

मृतक के बेटे ने MBS अस्पताल पर लापरवाही और समय पर इलाज ना मिलने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है.

MBS Hospital Negligence Case
MBS अस्पताल का आपातकालीन रूम (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
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कोटा: शहर के एमबीएस अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. लाडपुरा इलाके से पहुंचे मरीज के बेटे ने आरोप लगाया है कि पिता को सीरियस कंडीशन में वह अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन समय से स्ट्रेचर नहीं मिला और ना ही किसी डॉक्टर ने मौके पर आकर मरीज को संभाला. इसके चलते उपचार में देरी हो गई है और उनके पिता ने दम तोड़ दिया.

इस पूरे मामले पर एमबीएस अस्पताल की अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा का कहना है कि घटना के समय वे मेडिकल कॉलेज गए थे. उन्होंने डॉक्टर्स से पूछा है कि मरीज की अस्पताल पहुंचने के पहले ही मौत हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचते ही मरीज को अटेंड किया गया था और अस्पताल में स्ट्रेचर भी मौजूद थे. यह लोग मरीज को गोदी में उठाकर इमरजेंसी में लेकर गए थे. स्ट्रेचर की शिकायत हमें मिली नहीं हैं, फिर भी स्टाफ से इस संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं. मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. स्ट्रेचर मिलने में देरी हुई होगी तो संबंधित कार्मिकों पर एक्शन लिया जाएगा.

मृतक के बेटे गौरव सिंह सोलंकी (ETV Bharat Kota)

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स्ट्रेचर नहीं मिला: मृतक के बेटे गौरव सिंह सोलंकी का कहना है कि वे लाडपुरा में रहते हैं. उनके 78 वर्षीय पिता बसंत सिंह सोलंकी की तबीयत सुबह अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद वे उन्हों लेकर तत्काल अस्पताल के लिए रवाना हो गए. एमबीएस अस्पताल सुबह 11:00 बजे कार से लेकर पहुंच गए थे, लेकिन स्ट्रेचर उन्हें आधे घंटे तक नहीं मिला. साथ ही चिकित्सक ने भी इमरजेंसी में उन्हें नहीं देखा. पहले कागजी कार्रवाई की बात कही थी. इसमें काफी समय लग गया.

गौरव सिंह सोलंकी ने बताया कि बाद में उमके पिता को सीपीआर रूम में भेज दिया, जहां पर उन्हें सीपीआर दिया गया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गौरव ने आरोप लगाया है की स्ट्रेचर गेट पर नहीं मिला था, जिसके लिए काफी देर उन्होंने अस्पताल में तलाश की. ऐसे में पिता को गोदी में लेकर अंदर शिफ्ट करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर एक महिला स्टाफ ने ट्रॉली मांगने पर काफी बदतमीजी भी की थी.

कार में कर रहे थे बातचीत: मृतक बसंत सिंह सोलंकी के बेटे गौरव का कहना है कि जब उन्हें लेकर आ रहे थे, तब कार में उनके पिता बातचीत कर रहे थे. गौरव का कहना है कि उनके पिता को डायबिटीज थी. डायबीटिक फुट भी हो गया था. इसके साथ ही गैस्टिक प्रॉब्लम हो रही थी. उन्हें नींद आने में समस्या थी और यूरिन भी पास नहीं हो रहा था. वो कुछ खा पी भी नहीं रहे थे. उन्हें रविवार को ड्रेसिंग के लिए अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन छुट्टी होने के चलते ड्रेसिंग नहीं हो पाई थी.

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