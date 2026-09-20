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MBPG छात्रसंघ चुनाव में घमासान, आरक्षण पर बवाल के बाद ABVP में बगावत

हल्द्वानी: एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव से पहले विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले चुनावी आरक्षण रोस्टर को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया. अब ABVP में अध्यक्ष पद के टिकट को लेकर बगावत सामने आ गई है. ABVP ने धीरज बिष्ट को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया. जिसके बाद दावेदार आर्यन बेलवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. आर्यन के समर्थन में ABVP के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं NSUI ने मेहुल शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है.

कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव से पहले सियासी और छात्र राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. चुनाव से ठीक 11 दिन पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जारी आरक्षण रोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब ABVP में टिकट को लेकर सामने आई बगावत तक पहुंच गया है.

दरअसल विश्वविद्यालय ने एमबीपीजी कॉलेज में छात्रा उपाध्यक्ष के साथ-साथ संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद भी छात्राओं के लिए आरक्षित कर दिए. आरक्षण रोस्टर सामने आते ही इन पदों के दावेदारों और उनके समर्थकों ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की. स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारी छात्र कॉलेज परिसर में प्रवेश करने लगे. पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में छात्र गेट खोलकर परिसर में दाखिल हो गए.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अंतिम समय में आरक्षण लागू करने पर सवाल उठाए हैं. छात्र नेताओं का कहना है कि अगर आरक्षण रोस्टर लागू करना था तो इसे पहले जारी किया जाना चाहिए था. अब छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय कार्य परिषद के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है.