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MBC राजकीय कन्या महाविद्यालय में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 19 जून तक जमा होगी फीस

बाड़मेर : जिले के सबसे बड़े एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश की प्रकिया से जुड़ी छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए दस्तावेज सत्यापन एवं फीस जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्राएं 19 जून 2026 तक आवश्यक दस्तावेजो का सत्यापन करवाकर प्रवेश शुल्क जमा करा सकेगी.

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाली छात्राओं की प्रथम वरीयता सूची व प्रथम प्रतीक्षा सूची पिछले सोमवार 9 जून को जारी की गई थी, जिसमें शामिल छात्राऐं 16 जून शुक्रवार तक महाविद्यालय समय में दस्तावेज सत्यापन करवाकर ई-मित्र पर या एसएसओ आईडी के माध्यम से डीसीई पोर्टल पर ऑनलाइन फीस जमा करा सकती है.

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उन्होंने बताया कि प्रथम वरीयता व प्रतीक्षा सूची में शामिल वे छात्राऐं जो दस्तावेज सत्यापन कर फीस जमा नहीं करा पाती है, वे डिफॉल्टर हो जाएगी तथा उन्हें प्रवेश सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. निर्धारित अवधि में दस्तावेज सत्यापन व जमा फीस के आधार पर प्रथम प्रवेश सूची 22 जून सोमवार को जारी की जाएगी.

स्नातक स्तरीय ऑनलाइन प्रवेश के नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार बोहरा ने बताया कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाली छात्राऐं वरीयता या प्रतीक्षा सूची में स्वयं का नाम एसएसओ आईडी के माध्यम से डीसीई पोर्टल पर जाकर खोज सकते हैं. साथ ही महाविद्यालय के वेबपोर्टल पर तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड से भी वरीयता व प्रतीक्षा सूची की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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श्रेणीवार आवेदन भी प्रारंभ : बोहरा के अनुसार विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में रिक्त स्थान रहने या दस्तावेज सत्यापन की वर्तमान स्थिति के आधार पर 15 जून से श्रेणीवार आवेदन प्रारंभ हो गए है तथा 21 जून तक श्रेणीवार आवेदन किए जा सकेंगें. 23 जून को रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके अभ्यर्थी 29 जून तक दस्तावेज सत्यापन कराकर ऑनलाइन फीस भर सकेंगें. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु दिनांक 15 जून से 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन निम्न श्रेणी में आमंत्रित किए गए है .