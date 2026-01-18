ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र के साथ रैगिंग, सीनियर्स पर मारपीट का आरोप, जांच के लिए कमेटी गठित

देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स कर रहे 2025 बैच के छात्र की पिटाई की गई है. पिटाई करने वाला छात्र भी उसी बैच का है. आरोप है कि छात्र ने सीनियर्स के कहने पर पिटाई की. मामले को कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है.

देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट के मामले में पैथोलॉजी लैब की हेड गजाला रिजवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. उनकी निगरानी में पूरे मामले की जांच चल रही है. अपने साथ हुई मार पिटाई का शिकायती पत्र देने वाले छात्र का मेडिकल कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, बेल्ट से पिटाई करने वाला छात्र भी पीड़ित छात्र के बैच का है. आरोप है कि छात्र ने 2023 और 2024 बैच के दो सीनियर छात्रों के दबाव में पीड़ित छात्र की पिटाई की. फिलहाल, कॉलेज प्रशासन ने दोनों सीनियर छात्रों के अभिभावकों को तलब किया है. लेकिन उन्होंने सामने आने से मना कर दिया है.