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फर्स्ट AC कोच में MBBS छात्रा से छेड़खानी; लखनऊ पुलिस ने आरोपी को दबोचा

सहायक निरीक्षक लक्ष्मी सिंह और एएसआई राधे श्याम त्रिपाठी की टीम ने छेड़खानी करने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है.

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युवती की मां ने रेलवे के आधिकारिक हैंडल से मदद मांगी थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:43 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में सफर कर रही एक एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया. छात्रा की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेप की कोशिश की बात कही थी. हालांकि, लखनऊ पहुंचने पर छात्रा के परिजनों ने पुलिस को किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया. जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला कि यह विवाद कोच में लाइट जलाने को लेकर शुरू हुआ था.

युवक पर अभद्रता का आरोप: पीड़िता की मां ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी युवक ने छात्रा को नशीला पदार्थ मिश्रित पानी और पिज्जा ऑफर किया था. छात्रा के इनकार करने पर युवक ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसका ब्लैंकेट खींचकर सीट पर फेंक दिया. यह वारदात मल्होर स्टेशन के पास हुई थी. इसकी जानकारी पीड़िता ने तुरंत टीटीई को दी. इसके साथ ही छात्रा ने अपनी मां को फोन कर आपबीती बताई, जिन्होंने रेलवे के आधिकारिक हैंडल से मदद मांगी.

रेलवे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया: शिकायत मिलते ही ट्रेन के लखनऊ पहुंचते ही सहायक निरीक्षक लक्ष्मी सिंह और एएसआई राधे श्याम त्रिपाठी की टीम कोच में पहुंची. जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को ट्रेन से नीचे उतार लिया और थाने ले आई. जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में मामला आपसी विवाद का लग रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की.

शांति भंग की धाराओं में चालान: पीड़िता की तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई. पुलिस ने छात्रा के पिता और अन्य परिजनों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कानूनी पचड़े से बचने के लिए कार्रवाई से मना कर दिया. लिखित शिकायत न होने के कारण पुलिस छेड़छाड़ या रेप की कोशिश का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी. हालांकि, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आरोपी का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है.

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