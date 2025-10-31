भरतपुर में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, आज था अंतिम पेपर
भरतपुर में में 23 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया.
Published : October 31, 2025 at 11:31 AM IST
भरतपुर: श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर के एक एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या कर ली. शुक्रवार सुबह तृतीय वर्ष (2022 बैच) का एक एमबीबीएस छात्र अपने पीजी हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिला. मृतक छात्र की आज तृतीय वर्ष की अंतिम परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा देने के बजाय उसने अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर ली. साथी छात्रों और कॉलेज प्रशासन को जब घटना का पता चला तो हर कोई स्तब्ध रह गया. कॉलेज परिसर में गमगीन माहौल छा गया और हॉस्टल के बाहर छात्रों की भीड़ जुट गई. फिलहाल शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
हॉस्टल वार्डन राधेश्याम ने बताया कि एमबीबीएस तृतीय वर्ष (2022 बैच) के छात्र अविरल सैनी (23) पुत्र ख्यालीराम सैनी, निवासी अलवर ने शुक्रवार सुबह आत्महत्या कर ली. अविरल सैनी मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहता था. शुक्रवार को उसका अंतिम पेपर था. सुबह सभी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अविरल ने अपने साथियों से कहा कि मुझे 8:55 बजे जगा देना. इतना कहकर वह कमरे में सोने चला गया.
कुछ समय बाद जब साथी छात्र उसे जगाने के लिए कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला. आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. खिड़की से झांककर देखा तो अविरल मृत अवस्था में था. छात्रों ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और उसे नीचे उतारकर आरबीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
वार्डन राधेश्याम ने बताया कि अविरल का व्यवहार हमेशा शांत और सहयोगी था. वह पढ़ाई में अच्छा था और किसी से कोई विवाद या मनमुटाव नहीं था. आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के भरतपुर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंपा जाएगा.