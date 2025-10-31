ETV Bharat / state

भरतपुर में MBBS छात्र ने की आत्महत्या, आज था अंतिम पेपर

भरतपुर: श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर के एक एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या कर ली. शुक्रवार सुबह तृतीय वर्ष (2022 बैच) का एक एमबीबीएस छात्र अपने पीजी हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिला. मृतक छात्र की आज तृतीय वर्ष की अंतिम परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा देने के बजाय उसने अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर ली. साथी छात्रों और कॉलेज प्रशासन को जब घटना का पता चला तो हर कोई स्तब्ध रह गया. कॉलेज परिसर में गमगीन माहौल छा गया और हॉस्टल के बाहर छात्रों की भीड़ जुट गई. फिलहाल शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

हॉस्टल वार्डन राधेश्याम ने बताया कि एमबीबीएस तृतीय वर्ष (2022 बैच) के छात्र अविरल सैनी (23) पुत्र ख्यालीराम सैनी, निवासी अलवर ने शुक्रवार सुबह आत्महत्या कर ली. अविरल सैनी मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहता था. शुक्रवार को उसका अंतिम पेपर था. सुबह सभी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अविरल ने अपने साथियों से कहा कि मुझे 8:55 बजे जगा देना. इतना कहकर वह कमरे में सोने चला गया.