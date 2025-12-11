ETV Bharat / state

आगरा में डॉक्टर से ठगी; PG में एडमिशन के नाम पर 78 लाख नगदी 200 ग्राम सोना हड़पा

आगरा के MBBS डॉक्टर का PG में एडमिशन कराने के नाम पर ठगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: पीजी में एडमिशन के नाम पर एक डॉक्टर से करीब 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए. डॉक्टर के बेटे का पीजी में एडमिशन कराने का झांसा देकर ठग ने 78.75 लाख रुपए और करीब 200 ग्राम सोने का बिस्किट ठग लिए. यूनिवर्सिटी पहुंचने पर ठगी की जानकारी मिली तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर की तहरीर मुकदमा दर्ज करके ठगों की तलाश शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि शमसाबाद मार्ग स्थित इंद्रापुरम कालोनी (सदर) निवासी डॉ. खालिद अली खान ने ठगी की शिकायत की है. क्या है पूरा मामला: पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे डॉ. नबील अली खान ने एमबीबीएस किया है. बेटा पीजी की तैयारी के साथ ही मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है. सन 2024 के नीट पीजी फॉर्म की अंतिम तिथि निकल गई और फॉर्म नहीं भर पाया. इससे बेटा डॉ. नबील अली खान तनाव में आ गया था. वह परेशान रहने लगा. तभी बेटे का दोस्त संचित उससे मिलने घर आया. संचित ने कहा कि उसके परिचित अनुज मलिक निवासी सिद्धार्थ अपार्टमेंट, खंदारी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, उत्तराखंड में बड़े पद पर कार्यरत हैं. वह उत्तराखंड में नीट का फॉर्म उपलब्ध करा देंगे. यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग सेरेमनी का नाटक: डॉ. खालिद अली खान ने बताया कि संचित ने अनुज मलिक से बात कराई. तब अनुज मलिक ने 3.75 लाख रुपए में फॉर्म दिलवाने का दावा किया. उसकी बातों में आकर 16 मई 2024 से 7 अक्तूबर 2024 तक 3.75 लाख रुपए ऑनलाइन अनुज के खाते में भेजे गए. इसके बाद अनुज मलिक ने बेटे नबील का रिजल्ट तक बनवाने का झांसा दिया. इसके बाद अक्तूबर 2024 में उसने उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी का एक फर्जी काउंसलिंग लेटर दिया. जिसमें नबील की फोटो, रोल नंबर और मार्क्स तक दर्ज करके भेजी गई थी.