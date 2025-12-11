आगरा में डॉक्टर से ठगी; PG में एडमिशन के नाम पर 78 लाख नगदी 200 ग्राम सोना हड़पा
आगरा: पीजी में एडमिशन के नाम पर एक डॉक्टर से करीब 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए. डॉक्टर के बेटे का पीजी में एडमिशन कराने का झांसा देकर ठग ने 78.75 लाख रुपए और करीब 200 ग्राम सोने का बिस्किट ठग लिए. यूनिवर्सिटी पहुंचने पर ठगी की जानकारी मिली तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर की तहरीर मुकदमा दर्ज करके ठगों की तलाश शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि शमसाबाद मार्ग स्थित इंद्रापुरम कालोनी (सदर) निवासी डॉ. खालिद अली खान ने ठगी की शिकायत की है.
क्या है पूरा मामला: पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे डॉ. नबील अली खान ने एमबीबीएस किया है. बेटा पीजी की तैयारी के साथ ही मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है. सन 2024 के नीट पीजी फॉर्म की अंतिम तिथि निकल गई और फॉर्म नहीं भर पाया.
इससे बेटा डॉ. नबील अली खान तनाव में आ गया था. वह परेशान रहने लगा. तभी बेटे का दोस्त संचित उससे मिलने घर आया. संचित ने कहा कि उसके परिचित अनुज मलिक निवासी सिद्धार्थ अपार्टमेंट, खंदारी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, उत्तराखंड में बड़े पद पर कार्यरत हैं. वह उत्तराखंड में नीट का फॉर्म उपलब्ध करा देंगे.
यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग सेरेमनी का नाटक: डॉ. खालिद अली खान ने बताया कि संचित ने अनुज मलिक से बात कराई. तब अनुज मलिक ने 3.75 लाख रुपए में फॉर्म दिलवाने का दावा किया. उसकी बातों में आकर 16 मई 2024 से 7 अक्तूबर 2024 तक 3.75 लाख रुपए ऑनलाइन अनुज के खाते में भेजे गए.
इसके बाद अनुज मलिक ने बेटे नबील का रिजल्ट तक बनवाने का झांसा दिया. इसके बाद अक्तूबर 2024 में उसने उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी का एक फर्जी काउंसलिंग लेटर दिया. जिसमें नबील की फोटो, रोल नंबर और मार्क्स तक दर्ज करके भेजी गई थी.
कैसे-कैसे वसूले पैसे: अनुज मलिक ने कहा कि देहरादून के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी सीट लॉक हो चुकी हैं. ऐसे में अब मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन के लिए डोनेशन देना होगा. इस पर अनुज ने नगद डोनेशन की मांग की.
उसने 26 अक्तूबर 2024 को ग्रेटर नोएडा के क्राउन प्लाजा होटल में बुलाया. वहां पर दो लोग कंप्यूटर पर बैठे मिले और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग सेरेमनी का नाटक किया. आरोपी अनुज मलिक ने 50 लाख रुपए नकद और उसके बेटे के सभी असली शैक्षणिक प्रमाणपत्र ले लिए.
डोनेशन बढ़कर 95 लाख हो गया: डॉ. खालिद अली खान ने बताया कि इसके बाद 25 लाख रुपए और अनुज मलिक को दिए. शेष 20 लाख तुरंत नहीं दे पाए तो अनुज ने घर में रखा सोना देने के लिए कहा. इस पर मजबूरी में 200 ग्राम सोने के चार बिस्किट कीमत लगभग 11-12 लाख रुपए के भी उसे दे दिए.
अनुज मलिक ने एक डायरी में 78.75 लाख रुपए और 200 ग्राम सोना मिलने की रसीद भी हस्ताक्षर करके दी. उसने रक्षा मंत्रालय का फर्जी आइडी कार्ड भी दिया. इसके बाद अनुज ने कहा कि डोनेशन बढ़कर 95 लाख हो गया है. इसलिए, जनवरी तक एडमिशन के लिए उसने 45 लाख रुपए और मांगे.
फर्जी ईमेल भेजा: पीड़ित डॉ. खालिद ने आरोप लगाया है, कि मार्च 2025 से जून 2025 तक उन्हें कई फर्जी ईमेल भेजे गए. बाद में विश्वविद्यालयों ने अस्वीकार कर दिया. जुलाई 2025 में जब मैंने विश्वविद्यालयों से संपर्क किया तब धोखाधड़ी की जानकारी हुई. अनुज और संचित को कॉल किया तो दोनों फरार हो गए.
