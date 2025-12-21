ETV Bharat / state

एमबीबीएस के छात्र की खेत के तालाब में डूबने से मौत, चिकित्सा शिविर में सेवा देने गया था

जोधपुर: डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र की रविवार को जैसलमेर के नाचना में एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई. छात्र चूरू जिले का रहने वाला है. वह सीमा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चिकित्सा शिविरों में सेवा देने के उद्देश्य से गया हुआ था. उसके साथ और भी छात्र हैं. रविवार को नाचना के पास एक खेत में बने तालाब के पास पैर फिसलने से छात्र उसमें गिर कर डूब गया. पता चलने पर साथ के छात्रों और अन्य लोगों ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मृत्यु हो गई.

इधर जोधपुर मेडिकल कॉलेज में इसकी सूचना मिलने पर कार्यालय खुलवाया गया और छात्र सचिन प्रजापत के परिजनों को सूचित किया गया. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ बीएस जोधा ने बताया कि शिविर में कई छात्र भाग लेने के लिए गए थे. लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई. आज जानकारी मिलने पर परिजनों को सूचित किया है. परिजन नाचना पहुंच रहे हैं, वहीं पोस्टमार्टम होगा.