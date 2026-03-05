ETV Bharat / state

गोरखपुुर में कार की टक्कर से MBBS छात्र की मौत; ओवरब्रिज पर रांग साइड दौड़ रही थी कार

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि कार ओवरब्रिज पर रांग साइड चल रही थी. BBS छात्र समेत कुछ लोगों को टक्कर मारी.

गोरखपुुर में कार की टक्कर से MBBS छात्र की मौत.
गोरखपुुर में कार की टक्कर से MBBS छात्र की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:40 AM IST

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर-कौवा बाग ओवरब्रिज पर बुधवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार कार की टक्कर में MBBS छात्र की मौत हो गई. छात्र BRD मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का छात्र था. पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है. दुर्घटना में 3 लोग घायल हैं.

मृतक की पहचान BRD मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले आकाश पांडेय (22) के रूप में हुई है. वहीं, घटना को अंजाम देने वाले कार चालक गोल्डन साहनी को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

रांग साइड चल रही थी कार: एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जिस कार ने MBBS छात्र समेत कुछ लोगों को टक्कर मारी, वह पुल पर रांग साइड से निकल रही थी. इसी दौरान सामने से आने वाली गाड़ियों में उसने टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में MBBS छात्र की स्कूटी भी आ गई.

रेलिंग में फंसी रही लाश: टक्कर इतनी भयानक थी कि वह चोटिल होकर ओवरब्रिज की रेलिंग में जा फंसा. जब तक पुलिस नहीं पहुंची करीब 30 मिनट तक वह इसी हालत में पड़ा रहा. पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी पहुंचाया.

छात्रों ने किया हंगामा: MBBS छात्र की मौत की सूचना पर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के अन्य छात्रों की भीड़ लग गई. छात्र वहां हंगामा करने लगे. मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे उन्हें शांत कराया गया. मृत छात्र आकाश पांडेय मूल रूप से संत कबीर नगर जिले का रहने वाला था.

