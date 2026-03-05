ETV Bharat / state

गोरखपुुर में कार की टक्कर से MBBS छात्र की मौत; ओवरब्रिज पर रांग साइड दौड़ रही थी कार

गोरखपुुर में कार की टक्कर से MBBS छात्र की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर-कौवा बाग ओवरब्रिज पर बुधवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार कार की टक्कर में MBBS छात्र की मौत हो गई. छात्र BRD मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का छात्र था. पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है. दुर्घटना में 3 लोग घायल हैं.

मृतक की पहचान BRD मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले आकाश पांडेय (22) के रूप में हुई है. वहीं, घटना को अंजाम देने वाले कार चालक गोल्डन साहनी को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

रांग साइड चल रही थी कार: एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जिस कार ने MBBS छात्र समेत कुछ लोगों को टक्कर मारी, वह पुल पर रांग साइड से निकल रही थी. इसी दौरान सामने से आने वाली गाड़ियों में उसने टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में MBBS छात्र की स्कूटी भी आ गई.