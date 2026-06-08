बिहार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र की मौत, पिता बोले- कोई बीमारी भी नहीं थी
रोहतास में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा है. पढ़ें खबर
Published : June 8, 2026 at 7:09 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तृतीय वर्ष के एमबीबीएस के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.
एमबीबीएस छात्र की मौत : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया जा रहा है. मृतक छात्र की पहचान मधेपुरा के हिमांशु बिहारी 26 वर्ष के रूप में हुई है.
मधेपुरा का रहने वाला था मृतक : बताया जाता है कि मृतक हिमांशु बिहारी मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाने क्षेत्र के महेसुआ गांव का निवासी था. पिछले तीन वर्षों से नारायण मेडिकल कॉलेज में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. परिजनों को कॉलेज प्रशासन की ओर से सूचना दी गई कि हिमांशु की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और उसका इलाज किया जा रहा है. हालांकि जब तक परिजन कॉलेज पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
''मेरे बेटे को किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं थी. अचानक उसकी तबीयत क्यों बिगड़ी तथा किस स्थिति में ये मौत हुई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है. कॉलेज प्रशासन की तरफ से फोन पर सूचना दी गई तो हम भागे-भागे पहुंचे, तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी.''- रमन कुमार राणा, मृतक छात्र के पिता
मेडिकल बोर्ड कर रहा पोस्टमार्टम : घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों का विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है. पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक डॉ विनीत आनंद ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा शव परीक्षण किया जा रहा है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगा.
''नारायण मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र की मौत की सूचना मिली है. मामले में जांच की जा रही है. परिजनों का लिखित आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलते ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड गठित हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है.''- अतुलेश झा, एएसपी, डेहरी रोहतास
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