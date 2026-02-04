देश भर में बढ़ीं MBBS की सीटें; यूपी के छात्रों के लिए NEET पास करना कितना आसान
डॉ. अनिमेष त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से हर साल करीब 3 से 4 लाख छात्र-छात्राएं NEET परीक्षा देते हैं.
लखनऊ: देश भर में आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में उत्तर प्रदेश से करीब 3-4 लाख छात्र पंजीकरण कराते हैं. देश भर में MBBS की सीटें बढ़ाने से छात्रों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं. पिछले साल के मुकाबले अकेले यूपी में MBBS की 800 सीटें बढ़ गई हैं. ऐसे में NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को थोड़ी राहत मिली है.
सरकार के इन प्रयासों से न केवल छात्र-छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस और अन्य खर्चे अधिक होते हैं. वहीं, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई अपेक्षाकृत सस्ती होती है. यही कारण है कि अब तक मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी MBBS की पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे.
MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देश भर के 813 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल सीटें बढ़कर 1,26,725 हो गई हैं. 2024-25 में यह संख्या 1,17,250 थी. वहीं, उत्तर प्रदेश में 2024-25 में 12,475 MBBS सीटें थीं, जो अब 2025-26 में बढ़कर 13,275 हो गई हैं. यह बढ़ोतरी प्रदेश की मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव मानी जा रही है.
15 वर्षों से NEET की तैयारी करवा रहे डॉ. अनिमेष त्रिपाठी ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश के छात्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों का रुख करते थे. कई छात्र तो 8वीं और 9वीं कक्षा से ही दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई शुरू कर देते थे. वहीं से NEET परीक्षा देते थे. यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी.
सीटों और कॉलेजों की संख्या बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के छात्रों में यह विश्वास बढ़ा है कि वह अपने ही राज्य से NEET क्वालीफाई कर सकते हैं. हालांकि इससे प्रतियोगिता बहुत आसान नहीं हो जाएगी, लेकिन 2-3 अंकों का फर्क जरूर देखने को मिलेगा.
डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों के मन में यही रहता था कि वह कोटा, राजस्थान या दिल्ली जाकर कोचिंग करें. हजारों की संख्या में छात्र कोटा जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. ‘एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज’ योजना काफी प्रभावी है.
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके जानने वाले एक छात्र ने इस साल NEET क्वालीफाई किया. उसे तमिलनाडु में अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसने अयोध्या के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह उसके घर के पास था. उसे सरकारी कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिल रहा था. इससे साफ है कि अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहले जैसी अतिरिक्त मेहनत और पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इन जिलों में बढ़ी MMBS की सीटें: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कौशांबी, सुलतानपुर, अमेठी, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, गोंडा, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और औरैया जिलों में मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं. प्रत्येक कॉलेज में 100-100 सीटें बढ़ी हैं.
मेडिकल शिक्षा की ओर क्यों बढ़ रहा रुझान: डॉ. अनिमेष त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से हर साल करीब 3 से 4 लाख छात्र-छात्राएं NEET परीक्षा देते हैं. यह संख्या आगे और बढ़ सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की विशाल आबादी और मेडिकल शिक्षा की ओर बढ़ता झुकाव है.
उन्होंने बताया कि मेडिकल शिक्षा छात्रों में इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती. नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. डॉक्टर अपने ही क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक आजीविका अर्जित कर सकता है. यह एक तरह से फुल-टाइम प्रोफेशन है.
तकनीकी शिक्षा लेने के बाद छात्रों को अक्सर बेंगलुरु या अन्य आईटी हब वाले शहरों में रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है. वहीं, मेडिकल शिक्षा लेने वाले छात्रों को अपने ही शहर या जिले में बेहतर रोजगार मिल जाता है. यही कारण है कि अधिकतर डॉक्टर अपने बच्चों को भी मेडिकल शिक्षा दिलाना चाहते हैं.
सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों हैं पहली पसंद: डॉ. त्रिपाठी बताते हैं कि छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों को प्राथमिकता देने के पीछे कई अहम कारण हैं. निजी कॉलेजों की तुलना में सरकारी कॉलेजों में फीस काफी कम होती है, जिससे आर्थिक बोझ घटता है.
सरकारी कॉलेजों में अनुभवी और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक उपलब्ध होते हैं, जबकि निजी कॉलेजों में अच्छे शिक्षक सीमित संख्या में होते हैं. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बेहतर सुविधा सरकारी कॉलेजों में मर्चरी और कैडैवर (डेड बॉडी) की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान बेहतर तरीके से मिलता है. निजी कॉलेजों में यह सुविधा अक्सर सीमित होती है या इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है.
मेडिकल टूरिज्म के लिए डॉक्टरों की फौज जरूरी: NEET की तैयारी करवा रहे डॉ. शाहनवाज का मानना है कि भारत को भविष्य में मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है.
चीन को छोड़ दें तो यह सभी देश इलाज के लिए भारत की ओर देखते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जर्मनी में रहने वाले उनके एक दोस्त को कुछ मेडिकल जांच करानी थी, लेकिन वहां जांच का खर्च इतना अधिक था कि उसी पैसे में वह भारत आकर जांच करवाकर वापस लौट गए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में चिकित्सा सुविधाएं न सिर्फ सस्ती, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी हैं.
यूपी की बड़ी उपलब्धि: डॉ. अशफाक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां दो AIIMS गोरखपुर और रायबरेली में मौजूद हैं. इसके अलावा केजीएमयू लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी EWS कोटे के समायोजन के बाद सीटों में बढ़ोतरी हुई है. यदि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाते हैं, तो इसे मेडिकल क्षेत्र में बड़ी क्रांति माना जाएग.
NEET अभ्यर्थियों के लिए अहम सलाह: NEET की तैयारी कर रहे छात्रों को डॉ. त्रिपाठी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि NCERT की फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों पर विशेष ध्यान दें. सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट और प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करें. आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि बार-बार किताब पलटने से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा रखना. सकारात्मक माहौल में रहें. नकारात्मक सोच और बातों से दूर रहें.
उन्होंने प्रयागराज की एक प्रेरक कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे एक न्यूरो सर्जन पिता ने खुद NEET परीक्षा देकर अपनी बेटी का आत्मविश्वास बढ़ाया. पिता को जहां 650 अंक मिले, वहीं बेटी ने 665 अंक हासिल कर सफलता पाई.
डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि यदि माता-पिता बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं और सकारात्मक माहौल दें, तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता पाना संभव हो जाता है. कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों में हो रही बढ़ोतरी न केवल NEET अभ्यर्थियों के लिए नए अवसर खोल रही है, बल्कि राज्य को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है.
