देश भर में बढ़ीं MBBS की सीटें; यूपी के छात्रों के लिए NEET पास करना कितना आसान

लखनऊ: देश भर में आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में उत्तर प्रदेश से करीब 3-4 लाख छात्र पंजीकरण कराते हैं. देश भर में MBBS की सीटें बढ़ाने से छात्रों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं. पिछले साल के मुकाबले अकेले यूपी में MBBS की 800 सीटें बढ़ गई हैं. ऐसे में NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को थोड़ी राहत मिली है. सरकार के इन प्रयासों से न केवल छात्र-छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस और अन्य खर्चे अधिक होते हैं. वहीं, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई अपेक्षाकृत सस्ती होती है. यही कारण है कि अब तक मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी MBBS की पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे. MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देश भर के 813 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल सीटें बढ़कर 1,26,725 हो गई हैं. 2024-25 में यह संख्या 1,17,250 थी. वहीं, उत्तर प्रदेश में 2024-25 में 12,475 MBBS सीटें थीं, जो अब 2025-26 में बढ़कर 13,275 हो गई हैं. यह बढ़ोतरी प्रदेश की मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव मानी जा रही है. 15 वर्षों से NEET की तैयारी करवा रहे डॉ. अनिमेष त्रिपाठी ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश के छात्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों का रुख करते थे. कई छात्र तो 8वीं और 9वीं कक्षा से ही दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई शुरू कर देते थे. वहीं से NEET परीक्षा देते थे. यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी. सीटों और कॉलेजों की संख्या बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के छात्रों में यह विश्वास बढ़ा है कि वह अपने ही राज्य से NEET क्वालीफाई कर सकते हैं. हालांकि इससे प्रतियोगिता बहुत आसान नहीं हो जाएगी, लेकिन 2-3 अंकों का फर्क जरूर देखने को मिलेगा. डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादातर छात्रों के मन में यही रहता था कि वह कोटा, राजस्थान या दिल्ली जाकर कोचिंग करें. हजारों की संख्या में छात्र कोटा जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. ‘एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज’ योजना काफी प्रभावी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके जानने वाले एक छात्र ने इस साल NEET क्वालीफाई किया. उसे तमिलनाडु में अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसने अयोध्या के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह उसके घर के पास था. उसे सरकारी कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिल रहा था. इससे साफ है कि अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहले जैसी अतिरिक्त मेहनत और पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन जिलों में बढ़ी MMBS की सीटें: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कौशांबी, सुलतानपुर, अमेठी, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, गोंडा, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और औरैया जिलों में मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं. प्रत्येक कॉलेज में 100-100 सीटें बढ़ी हैं. मेडिकल शिक्षा की ओर क्यों बढ़ रहा रुझान: डॉ. अनिमेष त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से हर साल करीब 3 से 4 लाख छात्र-छात्राएं NEET परीक्षा देते हैं. यह संख्या आगे और बढ़ सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की विशाल आबादी और मेडिकल शिक्षा की ओर बढ़ता झुकाव है. उन्होंने बताया कि मेडिकल शिक्षा छात्रों में इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती. नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. डॉक्टर अपने ही क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक आजीविका अर्जित कर सकता है. यह एक तरह से फुल-टाइम प्रोफेशन है.