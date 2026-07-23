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मेरठ में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स का हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हल्ला बोल

डॉ. प्रवीण बैसला ने बताया, दिल्ली में एक कमेटी बन चुकी है जिसके बाद उसे भी बढ़ाने की बात चल रही है. उसमें और भी बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन यूपी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है. पश्चिम बंगाल में जो स्टाइपेंड मिल रहा है वह 33 हजार रुपया का प्रतिमाह है.

एमबीबीएस इंटर्न डॉ. प्रवीण बैसला ने बताया कि दो साल पहले 2019 बैच के सीनियर साथियों ने भी प्रोटेस्ट किया था, जो स्टाइपेंड उन्हें मिलता है वह बेहद कम है. उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए. बार-बार सरकार से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. 2 साल पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से एमबीबीएस इंटर्न के डेलिगेशन ने मुलाकात की थी तब कुछ बदलाव की बात कही थी.

प्रदर्शन करने वाले इंटर्न डॉक्टर्स ने कहा, 12,500 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है, जो कि पूरे देश में सबसे कम है. यह स्थिति तब है जब प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की क्राइसिस है. ऐसे में मेरठ में तो मेडिकल कॉलेज से लेकर, जिला अस्पताल तक में भी डॉक्टर की क्राइसिस के चलते इंटर्न युवाओं पर काफी दारोमदार रहता है.

मेरठ : स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने गुरुवार को हाथ में करोरा लेकर प्रदर्शन किया. इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाकर कम से कम 30,000 प्रतिमाह किया जाए. नाराज इंटर्न डॉक्टर्स ने रैली भी निकाली. इंटर्न डॉक्टर्स ने कहा, बिहार में 27000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि दिल्ली में 30000 प्रतिमाह है.

एमबीबीएस इंटर्न सिद्धार्थ सिंह ने कहा, 2023 बैच का इंटर्न हूं. यह कटोरा हमारी हालत को दर्शा रहा है. पूरे देश में सबसे कम जो मेहनताना मिल रहा है वह यूपी में मिल रहा है. अपने घरों से दूर रह रहे हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ सभी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं. अब घर के बाहर इतनी दूर रहने के बाद पढ़ाई करने के बाद भी घर से पैसे मांगने पड़ते हैं, जो की बेहद ही निराशाजनक लगता है.

एमबीबीएस इंटर्न उदयपाल ने कहा, प्रतिदिन 400 रुपये उन्हें मिलता है, जबकि 400 तो आजकल मजदूरी भी नहीं है. मजदूर को भी इससे ज्यादा धनराशि हर दिन मिलती है. हम लोग ना दिन देखते हैं ना रात. पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते हैं. सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. जब घर से पैसे मांगने पड़ते हैं तो और खराब लगता है. इस स्टेज पर आकर 400 रुपया प्रति दिन के हिसाब से देना घोर अन्याय करना है.

एमबीबीएस इंटर्न अक्षी कहती हैं कि बेहद ही शर्मनाक स्थिति है. इतनी पढ़ाई करने के बाद 400 प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड मिल रहा है. बार-बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है. परिवार पर अभी भी निर्भर रहना पड़ रहा है. वेटरनरी में जो इंटर्न है उनके स्टाइपेंड को चार गुना अब तक बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है.

2021 बैच की इंटर्न फाईजा शमशाद कहती हैं कि सभी की एक ही मांग है, स्थिति अच्छी नहीं है. यूपी मे ओवर ऑल अगर देखा जाए तो इंटर्न के ऊपर काफी लोड है. दिन में भी और रात में भी वह लगातार जब भी आवश्यकता पड़ती है अपनी ड्यूटी करते हैं. हमेशा तैयार रहते हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए. कम से कम 1 हजार रुपया प्रति दिन स्टाइपेंड होना ही चाहिए, क्योंकि दस वर्ष से कोई बदलाव ही नहीं हुआ है.

मोहम्मद जुबेर कहते हैं कि जिस तरह हर चीज के रेट बढ़ रहा है, हर चीज महंगी हो गई है, ऐसी स्थिति में दस साल 12 हजार 500 रुपये में काम करना बेहद ही शर्मनाक लगता है. कंपटीशन निकाल कर पढ़ाई करने के बाद अब जब सेवा भाव के साथ सजग होकर काम कर रहे हैं, अधिकांश जो लोग हैं सभी अलग-अलग जिलों और राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं, सरकार से यही मांग है कि 10 साल हो गए. कम से कम 30 हजार रुपया प्रतिमाह तो मिलना ही चाहिए.

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