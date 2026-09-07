ETV Bharat / state

दून मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार, बोले- 30 हजार रुपए मिले स्टाइपेंड

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- स्टाइपेंड न बढ़ाने तक करेंगे कार्य बहिष्कार

GOVT DOON MEDICAL COLLEGE
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का धरना-प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न छात्र-छात्राओं ने अपने स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दून अस्पताल की ओपीडी प्रांगण में धरना दिया. साथ ही जोरदार प्रदर्शन कर ओपीडी से इमरजेंसी तक मार्च निकाला और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की. इस दौरान प्रशिक्षु डॉक्टरों ने सरकार से स्टाइपेंड 17 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए किए जाने की मांग उठाई.

30 हजार रुपए मिले स्टाइपेंड: दरअसल, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रशिक्षु डॉक्टरों ने अपना निश्चित मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें करीब 17 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया जाना चाहिए.

दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन (वीडियो- ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसी तरह की सेवाओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए करीब 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है. ऐसे में उत्तराखंड में भी वेतन बढ़ाया जाना चाहिए. क्योंकि, दोनों राज्यों में कार्य और जिम्मेदारियां लगभग समान हैं.

Govt Doon Medical College
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग (फोटो- ETV Bharat)

17 हजार रुपए में गुजारा मुश्किल: डॉक्टरों का कहना है कि 17 हजार रुपए मासिक वेतन के हिसाब से उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए भी नहीं मिलते. उनका कहना है कि इतनी कम राशि में काम करना बेहद कठिन है और यह राशि एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर की दैनिक मजदूरी के आसपास ही बैठती है.

Govt Doon Medical College
दून अस्पताल की ओपीडी प्रांगण में धरना (फोटो- ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए वेतन में जल्द बढ़ोतरी की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है. एमबीबीएस का कोर्स कर रही छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है, तब तक उनका कार्य बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा.

Govt Doon Medical College
एमबीबीएस इंटर्न छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)

"हमारी एक ही मांग है कि स्टाइपेंड 17 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए की जाए. उत्तर प्रदेश में भी 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में 17 हजार रुपए ही है. इतनी महंगाई में 17 हजार रुपए में कैसे काम चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा कार्यबहिष्कार जारी रहेगा."- रितिक, एमबीबीएस छात्र

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MBBS STIPEND
INTERN DOCTORS
इंटर्न डॉक्टर
एमबीबीएस स्टाइपेंड
DOON HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.