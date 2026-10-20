MBBS फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड; मुजफ्फनगर के हॉस्टल में मिला शव
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तो छात्रा की मौत हो चुकी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:18 PM IST
मुजफ्फरनगर: मंसूरपुर थाना क्षेत्र में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा शगुन सैनी (24) ने सुसाइड कर लिया है. शगुन का शव उसके हॉस्टल के कमरे में पाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने वार्डन की मौजूदगी में गेट तोड़कर शव निकाला. परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के कैथल जनपद की रहने वाली छात्रा शगुन सैनी 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा थी. सोमवार रात जानकारी हुई कि काफी समय से छात्रा शगुन के कमरे का गेट अंदर से बंद है. इसके बाद हॉस्टल के सुरक्षाकर्मियों ने जब किसी तरह पीछे की खिड़की से अंदर देखा तो छात्रा का शव पंखे से लटका हुआ था.
इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तो छात्रा की मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को फंदे से उतरवाकर पुलिस ने जहां पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. छात्रा के सुसाइड करने के कारणों की कोई कोई जानकारी नहीं हो पाई हैय
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि 19 अक्टूबर को थाना मंसूरपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली कि फाइनल ईयर की छात्रा ने अपने ही कमरे में सुसाइड कर लिया है. सूचना पर पुलिस टीम ने हॉस्टल के वार्डन सभी की मौजूदगी में गेट्स को तोड़ा. शव को मोर्चरी भेजा गया है. परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.
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