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दस्तावेज सत्यापन तक प्रोविजनल माने जाएंगे MBBS के एडमिशन, प्रशासन से वेरिफिकेशन के बाद ही लगेगी मुहर

उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन लेने के बाद एमबीबीएस सीटों की काउंसलिंग के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 7:30 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एमबीबीएस सीटों पर जहां काउंसलिंग का दौर जारी है, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेज कर नई व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है. मामला फर्जी दस्तावेजो के विवाद से जुड़ा है, जिसमें दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की निगरानी बढ़ाई गई है. साथ ही सत्यापन होने तक इन दाखिलों को प्रोविजन के रूप में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश: उत्तराखंड में एमबीबीएस सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्रों के विवाद को देखते हुए बड़ी व्यवस्था लागू की है. मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के जरिए दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अब ज्यादा सख्ती से सत्यापन किया जाएगा. दस्तावेजों के शत-प्रतिशत सत्यापन तक अभ्यर्थियों का एडमिशन प्रोविजनल यानी अस्थाई माना जाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

दस्तावेज सत्यापन तक प्रोविजनल माने जाएंगे MBBS के एडमिशन (ETV Bharat)

फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण लिया फैसला: दरअसल, एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के लिए अब तक दो दौर की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है. वहीं तीसरी काउंसलिंग से पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत करने का फैसला लिया है. यह फैसला देहरादून में सामने आए फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले के बाद लिया गया है. विभाग का मानना है कि दाखिले के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की जांच में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए.

दाखिला मिलेगा, लेकिन दस्तावेज सत्यापन तक अस्थाई रहेगा: नई व्यवस्था के तहत काउंसलिंग के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को एडमिशन तो दिया जाएगा, लेकिन उनका दाखिला तत्काल स्थायी नहीं माना जाएगा. जब तक अभ्यर्थी के सभी दस्तावेजों का पूरी तरह सत्यापन नहीं हो जाता तब तक एडमिशन प्रोविजनल रहेगा. यानी कॉलेज में दाखिला मिलने के बावजूद अभ्यर्थी का प्रवेश दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ा रहेगा.

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प्रदीप बहुगुणा ने इस मामले का खुलासा किया. (ETV Bharat)

यदि सत्यापन के दौरान सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाते हैं तो एडमिशन को आगे नियमित प्रक्रिया के तहत मान्यता दी जाएगी. वहीं किसी प्रमाण पत्र के फर्जी या संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी.

कॉलेज के साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था भी करेगी पुष्टि: दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को अब पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक और निगरानी वाली बनाया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज स्तर पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों को उस संस्थान या प्राधिकरण के पास भी भेजा जाएगा, जिसने संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया है.

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चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी लिखा गया था पत्र. (ETV Bharat)

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र वास्तव में उसी संस्थान से जारी हुए हैं या नहीं. खासतौर पर आरक्षण, निवास, आय, जाति अथवा अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की पुष्टि पर जोर रहेगा. इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला हासिल करने की आशंका को कम किया जा सकेगा.

राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है. प्रमाण पत्रों के सत्यापन में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं.
-डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग-

देहरादून में फर्जी प्रमाण पत्र मिलने के बाद बढ़ी सख्ती: चिकित्सा शिक्षा विभाग की यह सख्ती देहरादून में सामने आए फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले के बाद बढ़ी है. यहां करीब पांच अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को लेकर सवाल उठे थे. जिला प्रशासन की जांच में दस्तावेजों में हेरफेर किए जाने के भी साक्ष्य सामने आने की बात कही गई है. इस मामले की जांच फिलहाल जिला प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है.

इसी प्रकरण के बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था को और पुख्ता करने का फैसला लिया है. विभाग का मकसद सिर्फ दाखिले के समय दस्तावेजों की जांच करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था से भी उसकी पुष्टि कराना है.

फर्जी दस्तावेज मिलने पर तुरंत कार्रवाई की तैयारी: नई व्यवस्था का एक अहम पहलू यह भी है कि अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के दौरान फर्जी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जा सके. साथ ही संबंधित सीट को खाली मानते हुए पात्रता रखने वाले दूसरे अभ्यर्थी को दाखिले का अवसर देने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी. इस तरह तीसरी काउंसलिंग से पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों को साफ संदेश दिया है कि दाखिले की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लिया जाएगा. अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा होने तक एडमिशन प्रोविजनल रहेगा और दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, एक्टिविस्ट प्रदीप बहुगुणा ने देहरादून जिलाधिकारी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम दिए थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से MBBS में एडमिशन लिया था. प्रदीप बहुगुणा को शक था कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सर्टिफिकेट बनवाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए.

शिकायत के आधार पर प्रशासन ने जब मामले की जांच कराई तो चार एडमिशन ऐसे पाए गए, जिनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट फर्जी निकला. इसके बाद प्रशासन न सिर्फ इन चार अभ्यर्थियों के एडमिशन को रद्द किया, बल्कि चार अभ्यर्थियों समेत पांच लोगों पर दो मुकदमें भी दर्ज किए थे. इसी मामले के सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है.

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