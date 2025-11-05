ETV Bharat / state

लखनऊ में MBBS एडमिशन के नाम पर फ्रॉड; 4 लोगों से 1.26 करोड़ की ठगी, फर्जी कंसल्टेंसी गायब

लखनऊ: MBBS में दाखिले के नाम पर जालसाजों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 4 लोगों से 1 करोड़ 26 लाख रुपए ठग लिए. जालसाजों ने 'स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी' नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई. खुद को प्रतिष्ठित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आधिकारिक प्रतिनिधि बताया और ठगी की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

पीड़ित विजय बहादुर ने बताया कि वह और तीन अन्य लोगों ने गोमती नगर के विजयंत खंड स्थित बताए गए ऑफिस में जाकर मोटी रकम जमा कराई थी. 29 अक्टूबर को एडमिशन रिजल्ट न आने पर जब पीड़ितों ने संपर्क किया, तो सभी नंबर बंद मिले. गोमती नगर के ऑफिस में ताला लटका पाया गया. इससे परेशान होकर पीड़ितों ने साइबर थाने में फ्रॉड का मामला दर्ज कराया है.

जाल में कैसे फंसाया: आजमगढ़ निवासी विजय बहादुर लखनऊ के संतपुरम, इंदिरा नगर में रहते हैं. विजय बहादुर ने बताया कि जून 2025 में उन्होंने अपने भांजे के एमबीबीएस में एडमिशन के लिए गूगल पर सर्च किया. वहां फर्जी वेबसाइट studypathwayconsultancy.com मिली.

वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई थी. नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने खुद को कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनका ऑफिस विजयंत खंड, गोमती नगर में है. उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी हिंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाती है.

​जुलाई 2025 में विजय बहादुर जब गोमती नगर स्थित बताए गए ऑफिस पहुंचे, तो वहां 8 से 10 लोग मौजूद थे. वहां अभिनव शर्मा और संतोष कुमार नाम के दो व्यक्तियों ने खुद को हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडमिशन विभाग का हेड बताया.

उन्होंने विजय बहादुर से एडमिशन के लिए 55 लाख रुपए मांगे. ​उनके झांसे में आकर विजय बहादुर ने 28 जुलाई 2025 को 15 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और 2 अक्टूबर 2025 को 30 लाख रुपए नकद जमा किए. जालसाजों ने उन्हें रसीद दी और 10 लाख रुपए एडमिशन कंफर्म होने के बाद देने को कहा गया.