ETV Bharat / state

लखनऊ में MBBS एडमिशन के नाम पर फ्रॉड; 4 लोगों से 1.26 करोड़ की ठगी, फर्जी कंसल्टेंसी गायब

साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि ​पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. जांच की जा रही है.

लखनऊ में MBBS एडमिशन के नाम पर फ्रॉड.
लखनऊ में MBBS एडमिशन के नाम पर फ्रॉड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: MBBS में दाखिले के नाम पर जालसाजों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 4 लोगों से 1 करोड़ 26 लाख रुपए ठग लिए. जालसाजों ने 'स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी' नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई. खुद को प्रतिष्ठित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आधिकारिक प्रतिनिधि बताया और ठगी की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

पीड़ित विजय बहादुर ने बताया कि वह और तीन अन्य लोगों ने गोमती नगर के विजयंत खंड स्थित बताए गए ऑफिस में जाकर मोटी रकम जमा कराई थी. 29 अक्टूबर को एडमिशन रिजल्ट न आने पर जब पीड़ितों ने संपर्क किया, तो सभी नंबर बंद मिले. गोमती नगर के ऑफिस में ताला लटका पाया गया. इससे परेशान होकर पीड़ितों ने साइबर थाने में फ्रॉड का मामला दर्ज कराया है.

जाल में कैसे फंसाया: आजमगढ़ निवासी विजय बहादुर लखनऊ के संतपुरम, इंदिरा नगर में रहते हैं. विजय बहादुर ने बताया कि जून 2025 में उन्होंने अपने भांजे के एमबीबीएस में एडमिशन के लिए गूगल पर सर्च किया. वहां फर्जी वेबसाइट studypathwayconsultancy.com मिली.

वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई थी. नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने खुद को कंसल्टेंसी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनका ऑफिस विजयंत खंड, गोमती नगर में है. उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी हिंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाती है.

​जुलाई 2025 में विजय बहादुर जब गोमती नगर स्थित बताए गए ऑफिस पहुंचे, तो वहां 8 से 10 लोग मौजूद थे. वहां अभिनव शर्मा और संतोष कुमार नाम के दो व्यक्तियों ने खुद को हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडमिशन विभाग का हेड बताया.

उन्होंने विजय बहादुर से एडमिशन के लिए 55 लाख रुपए मांगे. ​उनके झांसे में आकर विजय बहादुर ने 28 जुलाई 2025 को 15 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और 2 अक्टूबर 2025 को 30 लाख रुपए नकद जमा किए. जालसाजों ने उन्हें रसीद दी और 10 लाख रुपए एडमिशन कंफर्म होने के बाद देने को कहा गया.

​एडमिशन रिजल्ट न आने पर खुला राज: 29 अक्टूबर को एडमिशन का रिजल्ट आना था, लेकिन नहीं आया. विजय बहादुर ने संपर्क करने किया तो सभी नंबर बंद मिले. वह जब गोमती नगर ऑफिस पहुंचे, तो वहां ताला लटका था. ​इसी दौरान, उन्हें वहां अन्य पीड़ित भी मिले, जिनके साथ इसी तरह की ठगी हुई थी.

ठगों ने मिलकर चार पीड़ितों से कुल 1.26 करोड़ ठगे हैं. इनमें ​विजय बहादुर से 45 लाख रुपए​, राजेश वर्मा से 20 लाख रुपए, ​दीप सिंह से 38 लाख रुपए और ​प्रीति सिंह से 23 लाख रुपए वसूले गए हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच: साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि ​जांच में खुलासा हुआ है, कि जालसाजों ने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज और बैंक खाते तैयार किए थे.

पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फर्जी वेबसाइट के आईपी एड्रेस, बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के आधार पर जालसाजों की तलाश कर रही है.

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात में दिशा बैठक में हंगामा, भाजपा के पूर्व और वर्तमान सांसद भिड़े, देवेंद्र सिंह भोले बोले- मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं

TAGGED:

FOUR PEOPLE DUPED OF RS 1 CRORE
MBBS ADMISSION FRAUD LUCKNOW
MBBS ADMISSION FRAUD LATEST NEWS
STUDY PATHWAY CONSULTANCY FRAUD
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.