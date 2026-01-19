ETV Bharat / state

लखनऊ में 25 साल के MBA छात्र ने किया सुसाइड, घर का इकलौटा बेटा था

चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के एमबीए के छात्र ने सुसाइड किया है. परिजनों को शव सौंपा जा चुका है.

Photo Credit: ETV Bharat
आशीष पांडेय (25 वर्ष) राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से MBA का छात्र था. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: चिनहट थाना क्षेत्र में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. अंबेडकरनगर निवासी 25 वर्षीय आशीष पांडेय मटियारी स्थित विधायक कोठी के पास अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता था. रविवार रात को अचानक उसने कुछ खा लिया और तड़पते हुए दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

दोस्त से कहा- अस्पताल ले चलो: ​आशीष के दोस्त विकास ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह अपने कमरे में था. तभी आशीष ने जोर से चिल्लाकर उसे आवाज दी. विकास जब आशीष के पास पहुंच तो उसने कुछ खा लिया था. उसने तुरंत अस्पताल ले जाने की विनती की. दोस्त उसे फौरन ओला टैक्सी से लोहिया अस्पताल लेकर भागे, लेकिन करीब एक घंटे चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घर का इकलौता चिराग था: ​आशीष की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वह अपने घर का इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहनें हैं. आशीष MBA फाइनल ईयर का छात्र था. उसका इंडियामार्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था और 4 फरवरी को उसकी पहली जॉइनिंग थी.

डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा था आशीष: चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आशीष पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था और डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहा था. अभी तक सुसाइड का कारण पता नहीं चल पाया है. सूचना मिलने पर अंबेडकरनगर से परिजन लखनऊ पहुंचे. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- सर्राफा व्यवसायी की नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल कर क्लासमेट ने हड़पे 25 लाख के गहने, केस दर्ज

TAGGED:

RAM SWAROOP UNIVERSITY STUDENT
MBA STUDENT ASHISH PANDEY
JOINING IN FEBRUARY
MBA STUDENT SUICIDE IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.