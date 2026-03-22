टेस्ट ड्राइव के नाम पर हाई-एंड बाइक चोरी करने वाला MBA स्टूडेंट गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद
आरोपी ने छह महीने तक हाई-एंड मोटरसाइकिल कंपनी में इंटर्नशिप की, जिसके बाद उसने चोरी करनी शुरू की.
Published : March 22, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो टेस्ट ड्राइव के नाम पर महंगी मोटरसाइकिलें चोरी कर फरार हो जाता था. आरोपी पढ़ा-लिखा है. वह MBA का छात्र है, जिसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दिया. दिल्ली के रोहिणी जिले के डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने एक बड़े और सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुनीत सतीजा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से BBA कर चुका है और वर्तमान में MBA फर्स्ट ईयर का छात्र है. उसने छह महीने तक एक हाई-एंड मोटरसाइकिल कंपनी में इंटर्नशिप भी की थी, जहां से उसको इस तरह की चोरी करने का आइडिया मिला.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दिसंबर, 2025 से इस तरह से वारदात को अंजाम देना शुरू किया. वह फर्जी आईडी के जरिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित बड़े-बड़े बाइक शोरूम में पहुंचता था और टेस्ट ड्राइव के नाम पर महंगी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता था. उसने अब तक करीब 9 ऐसी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें दिल्ली के मॉडल टाउन, साकेत, सीमापुरी, तिलक नगर और विजय विहार जैसे इलाके शामिल हैं. चोरी की गई मोटरसाइकिलों की कीमत 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक हैं. आरोपी न केवल दिल्ली, बल्कि गुरुग्राम से भी बाइक चोरी कर चुका था.
इस तरह पकड़ में आया चोर: डीसीपी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रोहिणी पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और शोरूम संचालकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई. पुलिस ने शोरूम मालिकों को सलाह दी कि वे टेस्ट ड्राइव के लिए दी जाने वाली बाइकों में जीपीएस ट्रैकर लगाएं. इसी रणनीति के तहत आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. जैसे ही आरोपी एक बाइक लेकर भागा, जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने 9 वारदातों का खुलासा किया. पुलिस ने उसके कब्जे से 6 चोरी की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं.
शोरूम संचालकों और आम लोगों से पुलिस की अपील: पुलिस ने अब शोरूम संचालकों और आम लोगों से अपील की है कि टेस्ट ड्राइव के दौरान सतर्कता बरतें, GPS ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें. वाहन को ट्रायल पर देते समय किसी जिम्मेदार व्यक्ति को साथ भेजें, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. इस पूरे ऑपरेशन में एसीपी, SHO विजय विहार, सब-इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल प्रदीप, विकास, ओमप्रकाश और प्रशांत की अहम भूमिका रही.
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