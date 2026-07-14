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बीमा क्षेत्र में करियर, एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पढ़ाएगा इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट

एमबीए की पढ़ाई . 16 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. साठ सीटों पर प्रवेश.

MBM Engineering University, Jodhpur
एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 6:10 PM IST

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जोधपुर: बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते वित्तीय जोखिम और बीमा क्षेत्र के तेजी से विस्तार को देखते हुए अब उच्च शिक्षण संस्थान भी उद्योग की मांग के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं. इसी दिशा में जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने एमबीए इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है. इसके तहत विद्यार्थियों को बीमा, वित्तीय जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विश्वविद्यालय एकेडेमिक काउंसिल से मंजूरी के बाद इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है. 60 सीटों पर 16 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. प्रवेश के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी होगी. चार सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए प्रति सेमेस्टर 50 हजार रुपए ​फीस रखी है.

विश्वविद्यालय के फेकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन प्रो. मिलंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम में छात्रों को जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा (री-इंश्योरेंस), जोखिम मूल्यांकन, अंडरराइटिंग, दावों के प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, साइबर जोखिम, आपदा प्रबंधन तथा नियामकीय ढांचे जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा. विद्यार्थियों को केस स्टडी, इंडस्ट्री इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इससे उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सकेगा. एआई का उपयोग करने और उससे कैसे मुकाबला किया जाए, यह भी सिखाया जाएगा. अभी एआई एजेंट की बात हो रही है, ऐसे में एआई इस सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती और साथी बन सकता है. उन्होंने बताया कि आज के बाजार में इस कोर्स की डिमांड है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अपने आपमें बड़ी कला हैं. यह आने वाले समय की बड़ी डिमांड के लिए जरूरी है. आईआईटी जोधपुर भी एमबीए इन टेक्नोलॉजी शुरू कर चुका हैं.

प्रो मिलंद कुमार शर्मा, डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स. (ETV Bharat Jodhpur)

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इसलिए पड़ी जरूरत: विश्वविद्यालय के मैनजमेंट विभाग के प्रमुख प्रो. प्रदीप मीणा ने बताया कि भारत में बीमा क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है. सरकार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने, डिजिटल बीमा सेवाओं को प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है. इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं. ऐसे में इस प्रकार का विशेषीकृत एमबीए कोर्स विद्यार्थियों के लिए बेहतर करियर विकल्प साबित हो सकता है. वर्तमान विश्व का जो परिद्श्य है उसमें रिस्क बढ़ रही है. खास तौर से मरीन लाइन में इंश्योरेंस जरूरी हो गया है लेकिन यह उतना ही रिस्की भी है.

यहां मिल सकेगा रोजगार: डीन प्रो. मिलंद कुमार शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के साथ प्रबंधन और वित्तीय विशेषज्ञता का समन्वय विद्यार्थियों को बहुआयामी कौशल देगा. यह पाठ्यक्रम न केवल रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि उद्योग और शिक्षा जगत के बीच की दूरी भी घटाएगा. इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र बीमा कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जोखिम परामर्श फर्मों तथा कॉर्पोरेट संगठनों में जोखिम प्रबंधक, बीमा सलाहकार, अंडरराइटर, क्लेम मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और वित्तीय सलाहकार जैसे पदों पर कार्य कर सकेंगे. उद्यमिता के क्षेत्र में बीमा परामर्श सेवाओं से स्वरोजगार की संभावनाएं उपलब्ध होंगी. हेल्थकेयर में भी रोजगार की संभावना होगी, जहां कैशलेस स्कीम्स से उपचार होता है.

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अंतिम सेमेस्टर में ट्रेनिंग: प्रो. मिलंद कुमार ने बताया, हमारे एमबीएम कोर्स वर्तमान में प्रचलित कोर्स से अलग हैं. स्टूडेंट्स को अपने क्षेत्र के थ्योरिटकल के साथ प्रेक्टिकल नॉलेज जरूरी है. इसके लिए हमने अंतिम सेमेस्टर के छह माह में सिर्फ ट्रेनिंग व प्रेक्टिल वर्क पर जोर रहेगा. इससे स्टूडेंट्स इस सेक्टर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. यहीं से उनके प्लेसमेंट शुरू होंगे. आने वाले वर्षों में इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट क्षेत्र में कुशल पेशेवरों मांग बढ़ेगी. ऐसे में हमारा कोर्स अन्य संस्थानों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होगा.

साइबर बीमा पर फोकस: कोर्स में साइबर बीमा और उससे बढने वाली देनदारियों पर भी फोकस किया है. साइबर जोखिम का परिचय, साइबर बीमा: विशेषताएं और स्कोप, प्रथम-पक्ष और तृतीय-पक्ष साइबर कवर, डेटा गोपनीयता और डेटा उल्लंघन देयता, रैनसमवेयर और व्यावसायिक रुकावट जोखिम, निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा. रोजगार व्यवहार देयता बीमा, साइबर बीमा में हैंडलिंग और अंडरराइटिंग के बारे में सिखाया जाएगा.

इंश्योरेंस सेक्टर पर जलवायु प्रभाव : जलवायु जोखिम बीमा, आपदा बीमा, आपदा जोखिम वित्तपोषण। नवीकरणीय ऊर्जा बीमा, इलेक्ट्रिक वाहन बीमा, हरित बीमा, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और बीमा, अंतरिक्ष बीमा, विमानन जोखिम रुझान, ड्रोन बीमा, समुद्री रसद बीमा, महामारी और स्वास्थ्य आपातकालीन बीमा सहित उभरते बीमा बाजारों में भविष्य के अवसर विषय की पढ़ाई होगी.

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