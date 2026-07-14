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बीमा क्षेत्र में करियर, एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पढ़ाएगा इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट

जोधपुर: बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते वित्तीय जोखिम और बीमा क्षेत्र के तेजी से विस्तार को देखते हुए अब उच्च शिक्षण संस्थान भी उद्योग की मांग के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं. इसी दिशा में जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने एमबीए इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है. इसके तहत विद्यार्थियों को बीमा, वित्तीय जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विश्वविद्यालय एकेडेमिक काउंसिल से मंजूरी के बाद इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है. 60 सीटों पर 16 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. प्रवेश के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी होगी. चार सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए प्रति सेमेस्टर 50 हजार रुपए ​फीस रखी है.

विश्वविद्यालय के फेकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन प्रो. मिलंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम में छात्रों को जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा (री-इंश्योरेंस), जोखिम मूल्यांकन, अंडरराइटिंग, दावों के प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, साइबर जोखिम, आपदा प्रबंधन तथा नियामकीय ढांचे जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा. विद्यार्थियों को केस स्टडी, इंडस्ट्री इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इससे उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो सकेगा. एआई का उपयोग करने और उससे कैसे मुकाबला किया जाए, यह भी सिखाया जाएगा. अभी एआई एजेंट की बात हो रही है, ऐसे में एआई इस सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती और साथी बन सकता है. उन्होंने बताया कि आज के बाजार में इस कोर्स की डिमांड है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अपने आपमें बड़ी कला हैं. यह आने वाले समय की बड़ी डिमांड के लिए जरूरी है. आईआईटी जोधपुर भी एमबीए इन टेक्नोलॉजी शुरू कर चुका हैं.

प्रो मिलंद कुमार शर्मा, डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स. (ETV Bharat Jodhpur)

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इसलिए पड़ी जरूरत: विश्वविद्यालय के मैनजमेंट विभाग के प्रमुख प्रो. प्रदीप मीणा ने बताया कि भारत में बीमा क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है. सरकार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने, डिजिटल बीमा सेवाओं को प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है. इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं. ऐसे में इस प्रकार का विशेषीकृत एमबीए कोर्स विद्यार्थियों के लिए बेहतर करियर विकल्प साबित हो सकता है. वर्तमान विश्व का जो परिद्श्य है उसमें रिस्क बढ़ रही है. खास तौर से मरीन लाइन में इंश्योरेंस जरूरी हो गया है लेकिन यह उतना ही रिस्की भी है.