MBA डिग्री वाला गांजा तस्कर अरेस्ट, एक करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, दो गिरफ्तार
गौरेला पेंड्रा मरवाही में MBA डिग्री वाला गांजा तस्कर एक करोड़ से ज्यादा के माल समेत गिरफ्तार हुआ है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 7:29 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम पुलिस ने स्लीपर कोच बस से 245 किलो गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है. जिसमें गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है और 50 लाख रुपए की नई बस के साथ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई में बस मालिक समेत ड्राइवर को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है.आरोपी बस ड्राइवर सह मालिक के पास MBA की डिग्री भी है.लेकिन वो प्रोडक्ट के बजाय गांजा की मार्केटिंग में व्यस्त हो गया.
मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ आ रही थी खेप
SP के मुताबिक पेंड्रा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मलकानगिरी ओडिशा से यात्री बस के जरिए बड़ी मात्रा में गांजा छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने Jaguar Travels की 44 सीटर स्लीपर बस क्रमांक OD30D0606 को कोटमी इलाके में रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान बस में सिर्फ दो लोग मिले. चालक के रूप में बस का मालिक दिलीप कुमार हिंडिया निवासी मलकानगिरी ओडिशा और भीमसेन केवट निवासी धनौरा मरवाही मिला. इस बस में एक स्लीपर के ऊपर तीन बोरे रखे हुए थे.जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो 49 पैकेट्स में लगभग 245 किलो गांजा बरामद हुआ.
मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस से 245 किलो गांजा बरामद कर चालक एवं उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है. वह इस गांजा तस्करी के मामले में खास बात ये है कि बस कोई डेली सर्विस वाली नहीं थी जबकि बस का मालिक और चालाक एक ही व्यक्ति था. MBA की डिग्री भी उसके पास है. पुलिस के अनुसार मामले की आगे जांच जारी है- मनोज कुमार खिलारी,एसपी
रूट बताने वाला भी चढ़ा पुलिस के हत्थे
पुलिस ने इस मामले में बस मालिक एवं ड्राइवर दिलीप कुमार हिंडिया और उसके सहयोगी भीमसेन केंवट को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक पूछताछ में दिलीप ने गांजा मलकानगिरी से लेकर कोरबा और जीपीएम क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाने की बात बताई है. पुलिस के अनुसार तस्करी का रूट मलकानगिरी, बोरई, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, पाली, कटघोरा, पसान होते हुए पेंड्रा तक बताया गया है. वहीं भीमसेन केंवट कटघोरा से बस में सवार हुआ था और चालक को आगे का रास्ता बताते हुए उसके साथ आ रहा था.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा के अलावा परिवहन में इस्तेमाल बस और तीन मोबाइल जब्त किए हैं. मामले में अपराध क्रमांक 345/2026, धारा 20(b)(II), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया है. पुलिस अब गांजा तस्करी से जुड़े अन्य सप्लायर और रिसीवरों की तलाश में जुटी है .
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