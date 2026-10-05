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MBA डिग्री वाला गांजा तस्कर अरेस्ट, एक करोड़ से ज्यादा का माल जब्त, दो गिरफ्तार

MBA डिग्री वाला गांजा तस्कर अरेस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम पुलिस ने स्लीपर कोच बस से 245 किलो गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है. जिसमें गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है और 50 लाख रुपए की नई बस के साथ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई में बस मालिक समेत ड्राइवर को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है.आरोपी बस ड्राइवर सह मालिक के पास MBA की डिग्री भी है.लेकिन वो प्रोडक्ट के बजाय गांजा की मार्केटिंग में व्यस्त हो गया.