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MBA Admission 2026: DTU, NSUT और IGDTUW में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें नया डेट

DTU, NSUT और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के फुल-टाइम MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ गई है।

MBA Admission 2026
MBA एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 2:27 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में MBA करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी (PG) यानी CMAC (PG) 2026 ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU), नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT) और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन (IGDTUW) के फुल-टाइम MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र 22 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो किसी कारणवश पहले तय समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाए थे.

आवेदन के लिए पात्रता

  • MBA एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास CAT-2025, MAT-2025 या MAT-2026 का वैध स्कोर होना जरूरी है
  • वर्तमान में अपने अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं,उनके पास वैध CAT या MAT स्कोर होना जरूरी
  • विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों का चयन मेरिट और निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इच्छुक छात्र CMAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे देशभर के छात्र आसानी से फॉर्म भर सकें. विश्वविद्यालयों की ओर से छात्रों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि अंतिम समय में किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े.

22 मई नई अंतिम तिथि

पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 मई 2026 कर दिया गया है. ऐसे में MBA में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के पास अब अतिरिक्त समय है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

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