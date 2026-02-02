ETV Bharat / state

रांची में सड़क पर निकला मजदूर महापंचायत, मनरेगा दिवस के मौके पर V.B. GRAM G के खिलाफ प्रदर्शन

V.B. GRAM G को हटाने के लिए बैनर लेकर प्रदर्शन ( Etv bharat )