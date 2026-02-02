रांची में सड़क पर निकला मजदूर महापंचायत, मनरेगा दिवस के मौके पर V.B. GRAM G के खिलाफ प्रदर्शन
रांची में मजदूर महापंचायत ने V.B. GRAM G को हटाने के लिए बैनर लेकर प्रदर्शन किया.
रांची: मनरेगा दिवस के मौके पर रांची के नामकुम में सैकड़ों मनरेगा मज़दूरों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीण परिवारों ने मजदूर महापंचायत एवं रैली आयोजित की. यह आयोजन MGNREGA बचाओ मोर्चा एवं NREGA वॉच के संयुक्त बैनर तले हुआ, जिसमें झारखंड के किसान मजदूर संगठनों की भागीदारी रही.
इस दौरान सभी ने एक स्वर में VB-GRAMG को नकारा और MGNREGA को फिर से लागू करने की मांग की. मजदूरों ने नामकुम चौक से पुराना प्रखंड परिसर तक मार्च निकाला. मजदूर महापंचायत में सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला, बोकारो, हजारीबाग और रांची से आए सैकड़ों मनरेगा मजदूर, कार्यकर्ता और ग्रामीण परिवार शामिल हुए.
मनरेगा कानून की पूर्ण बहाली तक संघर्ष का संकल्प
महापंचायत में VB-GRAMG के विरोध और मनरेगा बहाली का प्रस्ताव पारित किया गया और यह संकल्प लिया गया कि यह एक लंबी लड़ाई की नई शुरुआत है और मनरेगा कानून की पूर्ण बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा. राष्ट्रपति के नाम इस प्रस्ताव को भेजा गया है. कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को दिल्ली भेजा जाएगा.
ग्रामीण भारत की आजीविका पर गहरा हमला
जनसभा में अरविंद मूर्ति ने कहा कि आजादी के लगभग 50 साल बाद काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था. मौजूदा मजदूर विरोधी सत्ता ने ग्रामीण भारत की आजीविका पर गहरा हमला किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल रोजगार नहीं बल्कि संविधान पर सीधा हमला है. झारखंड जनाधिकार महासभा से सिराज ने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक और मांग आधारित कानून था, जो देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता था.
मनरेगा ने मिली महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी
उन्होंने कहा, अब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तय करेगी कि आपके गांव में कौन सा काम होगा या काम होगा भी या नहीं. गांव-गांव मनरेगा खत्म किया जा रहा है. इसकी सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी. हर गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर इसके खिलाफ संगठित विरोध खड़ा करना होगा. वही सोनुआ की मनरेगा मजदूर बसंती देवी ने बताया कि 2015 से मनरेगा में काम कर उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा संभाली. मनरेगा ने पहली बार पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी बराबर करने की गंभीर कोशिश की.
मनरेगा खत्म पलायन शुरू
गारू के घुटारी सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल में 100 दिन का काम भी नहीं मिला है. इसमें पारदर्शिता नहीं है. भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. VB-GRAMG इससे क्या समाधान देगा? वही मनिका की बबीता देवी ने कहा कि मनरेगा खत्म होने पर परिवारों को मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा और शहरों में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी.
मजदूरों के सामने विकट समस्या
वहीं मनरेगा मजदूर श्यामा सिंह ने कहा कि मनरेगा कानून लंबी लड़ाई से मिला था. नए कानून में खेती के मौसम के दौरान साल में 60 दिन काम बंद रखने का प्रावधान है. उन्होंने सवाल उठाया है कि अकाल या बाढ़ की स्थिति में मजदूर कैसे जिएगा.
आदिवासी अधिकार मंच के सदस्य प्रफुल लिंडा ने कहा कि कई फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्टों में गलत भुगतान, लीकेज, लंबित मजदूरी और सामग्री भुगतान सामने आए हैं, जिनसे दिहाड़ी पर निर्भर मजदूर हताश होकर मनरेगा से दूर हुए हैं. अब राज्यों पर बजट का अतिरिक्त बोझ डालकर काम के अधिकार को और कमजोर किया जा रहा है. नए 60:40 नियम के तहत यदि मजदूरी 100 रुपये है तो 40 रुपये राज्य सरकार को देने होंगे. गरीब राज्यों के लिए यह संभव नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है काम का ठप होना.
ऐसे बना था मनरेगा
अफजल अनीस के नेतृत्व में आयोजित इस महापंचायत को झारखंड नरेगा वॉच के संयोजक जेम्स हेरेंज ने संबोधित करते हुए कहा कि 2005 में दशकों के जन संघर्षों के बाद, संसद ने सर्वसम्मति से मनरेगा कानून पारित किया था, जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था. इस कानून ने ग्रामीण भारत को काम का अधिकार, महिलाओं को रोज़गार, मजदूरी में समानता और गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियां दी.
इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने कहा कि 2006 में काम और जॉब कार्ड की मांग को लेकर लोग जेल तक गए थे. इस संघर्ष के बाद राज्य में लोगों को मनरेगा से कुआं और आम बगीचा लगाने का काम मिला लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया है.
