बैलगाड़ी में सवार हो बहन के भात भरने पहुंचा भाई, कहा-नए दौर में नहीं भूलें पौराणिक परंपरा
भाई ने पौराणिक परंपरा को निभाते हुए अपनी बहन के यहां मायरा भरने जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया.
Published : December 3, 2025 at 1:10 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के समीप आरजिया गांव से बहन के भात भरने भाई अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ एक दर्जन से ज्यादा बैलगाड़ियों में सवार होकर अजमेर रोड स्थित माधव नगर में अपने बहन के घर पहुंचा. इस दौरान भाई ने कहा कि पौराणिक काल में भी ऐसे ही मायरा भरा जाता था.
निभाई पौराणिक परंपरा: सजी-धजी बैल गाड़ियों में सवार होकर भाई भगवान सिंह अपनी बहन व जवाई दिलजीत सिंह के घर पहुंचे. यहां बहन और जवाई ने भव्य स्वागत किया. लगभग एक दर्जन बैल गाड़ियों में सभी बैलो का विशेष श्रृंगार किया गया था. बैलों के गले में टोकरी व माला का श्रृंगार करने के बाद बहन के अजमेर रोड पर माधव नगर स्थित ससुराल पहुंचे. भगवान सिंह ने कहा कि पौराणिक काल में नानी बाई का मायरा भरने भी भगवान कृष्ण व नरसी मेहता बैलगाड़ी में सवार होकर गए थे. पौराणिक काल की इस परंपरा को इस दौर में हमें भूलना नहीं चाहिए. इसी उद्देश्य को लेकर आज मैं भी अपने भाइयों व परिवार के साथ बहन के भात भरने पहुंचा हूं.
भगवान सिंह राठौड़ मांडल विधानसभा क्षेत्र के आरजिया गांव के निवासी हैं. भगवान सिंह राठौड़ की बहन का ससुराल भीलवाड़ा शहर के अजमेर रोड स्थित माधव नगर में स्थित है. उनकी भांजी दीक्षा कंवर का विवाह समारोह 4 दिसंबर को आयोजित होगा. विवाह समारोह के एक दिन पूर्व भांजी की शादी में मामा भगवान सिंह आरजिया गांव से एक दर्जन से अधिक बैल गाड़ियों में अपने छोटे भाइयों व रिश्तेदारों के साथ सवार होकर लगभग 4 किलोमीटर दूर माधव नगर पहुंचे. बहन के घर आज मायरा भरा जाएगा.