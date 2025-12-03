ETV Bharat / state

बैलगाड़ी में सवार हो बहन के भात भरने पहुंचा भाई, कहा-नए दौर में नहीं भूलें पौराणिक परंपरा

भीलवाड़ा: शहर के समीप आरजिया गांव से बहन के भात भरने भाई अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ एक दर्जन से ज्यादा बैलगाड़ियों में सवार होकर अजमेर रोड स्थित माधव नगर में अपने बहन के घर पहुंचा. इस दौरान भाई ने कहा कि पौराणिक काल में भी ऐसे ही मायरा भरा जाता था.

निभाई पौराणिक परंपरा: सजी-धजी बैल गाड़ियों में सवार होकर भाई भगवान सिंह अपनी बहन व जवाई दिलजीत सिंह के घर पहुंचे. यहां बहन और जवाई ने भव्य स्वागत किया. लगभग एक दर्जन बैल गाड़ियों में सभी बैलो का विशेष श्रृंगार किया गया था. बैलों के गले में टोकरी व माला का श्रृंगार करने के बाद बहन के अजमेर रोड पर माधव नगर स्थित ससुराल पहुंचे. भगवान सिंह ने कहा कि पौराणिक काल में नानी बाई का मायरा भरने भी भगवान कृष्ण व नरसी मेहता बैलगाड़ी में सवार होकर गए थे. पौराणिक काल की इस परंपरा को इस दौर में हमें भूलना नहीं चाहिए. इसी उद्देश्य को लेकर आज मैं भी अपने भाइयों व परिवार के साथ बहन के भात भरने पहुंचा हूं.