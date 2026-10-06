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चंडीगढ़ में देशभर के मेयरों का महामंथन, समान 5 साल के कार्यकाल और अधिक अधिकारों की उठी मांग

चंडीगढ़: देश के अलग-अलग शहरों में सफाई, पानी, सीवरेज, ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां भले अलग स्तर की हों, लेकिन समस्याओं की प्रकृति काफी हद तक समान है. इन्हीं चुनौतियों के समाधान और सफल शहरी मॉडल को साझा करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में 118वीं अखिल भारतीय मेयर्स काउंसिल की बैठक आयोजित की गई.

कचरा प्रबंधन और स्लम पुनर्वास का मॉडल: कटारिया ने चंडीगढ़ की सुपर स्वच्छ लीग में दूसरे स्थान, डड्डूमाजरा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर पुनर्वास और किफायती आवास के प्रयासों से चंडीगढ़ को देश का पहला स्लम-फ्री शहर बनने का गौरव मिला है.

ग्रीन कवर बढ़ाने में नागरिक भागीदारी पर जोर: प्रशासक ने चंडीगढ़ के ग्रीन कवर का भी जिक्र किया. उनके अनुसार लगातार पौधरोपण और नागरिकों की भागीदारी से शहर का ग्रीन कवर 51 प्रतिशत तक पहुंचा है. उन्होंने लोगों से सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहने, बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाने की अपील की. उनका कहना था कि पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है.

ई-मोबिलिटी और ऊर्जा संरक्षण में उपलब्धियां: कटारिया ने बताया कि चंडीगढ़ को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश और ‘मोस्ट ईवी-रेडी सिटी’ के रूप में पहचान मिली है. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में भी चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला. उन्होंने कहा कि शहर सभी सरकारी भवनों पर 100 प्रतिशत सौर कवरेज हासिल करने वाला पहला शहर बना है.

चंडीगढ़ के नियोजित विकास का दिया उदाहरण: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि, "1952 में स्थापना के बाद शहर ने नियोजित शहरी विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है." उन्होंने सफाई, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ई-मोबिलिटी और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मेलन में आए महापौरों के सामने रखा.

सफाई से डिजिटल सेवाओं तक चुनौतियों पर मंथन: बैठक में सैनिटेशन, पानी, सीवरेज, ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रदूषण, ग्रीन स्पेस, किफायती आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी गरीबों के कल्याण और डिजिटल सेवाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. महापौरों ने बताया कि बढ़ते शहरीकरण के कारण नगर निकायों पर लगातार जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में उन्हें संसाधनों और निर्णय लेने की अधिक क्षमता देने की जरूरत है.

नागरिकों से लगातार जुड़कर काम करें महापौर: कटारिया ने महापौरों से नागरिकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "स्थानीय समस्याओं को समझे बिना प्रभावी शहरी व्यवस्था तैयार नहीं की जा सकती. नगर निगमों को कानून के दायरे में रहते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए. नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कानूनी पहलू के साथ मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए."

मजबूत मेयर और सशक्त नगर निकाय जरूरी: इस दौरान यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, "शहरों के बेहतर विकास के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तालमेल जरूरी है. मजबूत मेयर, सशक्त नगर निकाय और सक्रिय नागरिक मिलकर ही बेहतर शहर बना सकते हैं. नगर निकायों को पर्याप्त अधिकारों के साथ वित्तीय संसाधन, तकनीक और प्रशासनिक क्षमता उपलब्ध कराना भी जरूरी है."

अलग-अलग शहरों के मॉडल से समाधान तलाशने पर जोर: सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी एक शहर में सफल रहा मॉडल दूसरे शहरों की जरूरत के मुताबिक अपनाया जा सकता है. महापौरों ने सफाई व्यवस्था, जल प्रबंधन, सीवरेज, कचरा निस्तारण, प्रदूषण नियंत्रण, ग्रीन स्पेस, डिजिटल सेवाओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. बैठक का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना रहा.

चंडीगढ़ के होटल माउंटव्यू में हुए सम्मेलन में 19 राज्यों से करीब 35 महापौर और नगर निकायों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में मेयरों के समान कार्यकाल, अधिकार बढ़ाने और 74वें संविधान संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग प्रमुखता से उठी.

मेयर के कार्यकाल को लेकर राज्यों में बड़ा अंतर: सम्मेलन में मेयरों के कार्यकाल और अधिकारों का मुद्दा सबसे अहम रहा. चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में महापौर का कार्यकाल अलग है. कहीं एक साल, कहीं दो साल, ढाई साल तो कहीं चार या पांच साल तक का कार्यकाल है. उन्होंने कहा कि इसी तरह मेयर के चुनाव की प्रक्रिया भी अलग-अलग राज्यों में अलग है.

कहीं जनता चुनती है मेयर, कहीं पार्षद: इस दौरान सौरभ जोशी ने बताया कि, "कुछ राज्यों में महापौर का चुनाव सीधे जनता करती है, जबकि कुछ राज्यों में पार्षदों के माध्यम से महापौर का चयन होता है. मेयरों के चयन, कार्यकाल, अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर अधिक समान और पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है. इससे महापौर बढ़ती शहरी जरूरतों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकेंगे."

74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह लागू करने की मांग: ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की चेयरपर्सन एवं करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने महापौरों की भूमिका मजबूत करने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "74वें संविधान संशोधन को उसकी मूल भावना के अनुरूप पूरी तरह और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए. देश के अलग-अलग हिस्सों की भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए नागरिक सेवाओं के स्तर में भी अंतर देखने को मिलता है. महापौरों के कार्यकाल, भूमिका, जिम्मेदारियों, अधिकारों और चयन प्रक्रिया में एकरूपता पर विचार जरूरी है. काउंसिल की ओर से महापौरों के प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं."

समान 5 साल के कार्यकाल और अधिक अधिकारों की उठी मांग (ETV Bharat)

सभी मेयरों के लिए पांच साल के कार्यकाल की पैरवी: राज्यसभा सदस्य और एआईएमसी के रीजनल हेड नवीन जैन ने देशभर के महापौरों के लिए समान पांच साल के कार्यकाल की वकालत की. उन्होंने कहा कि, "महापौरों की भूमिका, जिम्मेदारियां और अधिकार स्पष्ट होने चाहिए. लंबे और समान कार्यकाल से मेयर शहरों के लिए बनाई गई योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे.74वें संविधान संशोधन को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने से नगर निकायों को मजबूत करने और शहरी शासन में महापौरों की भूमिका बढ़ाने में मदद मिलेगी. स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन मिलने से शहरों के विकास की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है."

सात मेयरों से शुरू होकर 266 तक पहुंची काउंसिल: ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के महासचिव आशुतोष वासरे ने संगठन के विस्तार की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "काउंसिल की शुरुआत सिर्फ सात मेयरों के साथ हुई थी और अब देशभर के 266 मेयर इससे जुड़े हैं. काउंसिल हर साल अलग-अलग स्थानों पर चार बैठकें आयोजित करती है. इन बैठकों में महापौर अपने अनुभव साझा करते हैं, सफल मॉडलों पर चर्चा करते हैं और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं. इससे अलग-अलग शहरों में अपनाए जा रहे प्रयोगों को दूसरे नगर निकायों तक पहुंचाने में मदद मिलती है."

महापौरों ने देखा चंडीगढ़ का शहरी मॉडल: सम्मेलन के बाद देशभर से आए महापौरों ने चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया. प्रतिनिधिमंडल ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रोज गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एयर म्यूजियम, रॉक गार्डन और सुखना लेक सहित कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया. महापौरों ने शहर में अपनाई गई व्यवस्थाओं और नगर निगम की कार्यप्रणाली को देखा.

रोज गार्डन के पास पौधरोपण: दौरे के दौरान महापौरों ने रोज गार्डन के पास अंडरपास क्षेत्र में पौधरोपण भी किया. इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और शहरों में ग्रीन स्पेस बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा हुई. महापौरों ने माना कि शहरी विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना आने वाले समय की बड़ी चुनौती है.

100 प्रतिशत ठोस कचरा प्रोसेसिंग क्षमता हासिल: नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने सम्मेलन के समापन पर धन्यवाद देते हुए बताया कि चंडीगढ़ ने नगर ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में 100 प्रतिशत प्रोसेसिंग क्षमता हासिल कर ली है. उन्होंने कहा कि सैनिटेशन और विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चंडीगढ़ को प्रगति शहर-50 पहल के लिए चुना गया है.

नशे के खिलाफ प्रशासन और निगम का संयुक्त अभियान: आयुक्त अमित कुमार ने नशा मुक्त अभियान के तहत चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन और नगर निगम के समन्वित प्रयासों का उद्देश्य शहर को सुरक्षित, स्वस्थ और जिम्मेदार शहरी वातावरण देना है.

सम्मेलन से समान व्यवस्था की उम्मीद: 118वीं अखिल भारतीय मेयर्स काउंसिल की बैठक में सामने आए विचारों से साफ है कि देश के महापौर स्थानीय स्तर पर अधिक जिम्मेदारी और अधिकार चाहते हैं. समान कार्यकाल, स्पष्ट अधिकार, पर्याप्त संसाधन और 74वें संविधान संशोधन का प्रभावी क्रियान्वयन इस दिशा में प्रमुख मांग बनकर सामने आया. सम्मेलन में साझा किए गए शहरी विकास मॉडल आने वाले समय में दूसरे शहरों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

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