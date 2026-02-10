ETV Bharat / state

गिरिडीह में 'माऊस और हाउस'! जानें, क्यूं हो रही है इसकी चर्चा

निकाय चुनाव में नारे एक से एक लग रहे हैं. एक कोटेशन माऊस से जुड़ा है.

भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉ. शैलेंद्र चौधरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
गिरिडीहः मेयर की सीट यहां प्रतिष्ठा की बनी हुई है. भाजपा के साथ साथ जेएमएम, जेएलकेएएम ने भी जोर लगा रखा है. कांग्रेस भी जुटी हुई है. इन सबों में सबसे ज्यादा ताकत भाजपा लगा चुकी है.

चूंकि जिला पार्टी के बड़े नेता सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का है. जबकि अन्नपूर्णा देवी का लोकसभा क्षेत्र भी इसी जिले में हैं ऐसे महापौर की सीट को भाजपा ने प्रतिष्ठा का बना रखा है. यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी बल लगा रखा है. भाजपा ने डॉ. शैलेन्द्र चौधरी को समर्थन दिया है. हालांकि इनके खिलाफ खड़े प्रत्याशियों में भाजपा के ही कामेश्वर पासवान और प्रकाश दास है. चुनाव नामांकन के दिन कामेश्वर पासवान (जो भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी हैं) ने डॉ. चौधरी ने पर सीधा हमला बोला था. कामेश्वर ने कहा था 'माऊस से कम्प्यूटर पर लोगों की स्वास्थ्य जांच करने वाले डॉक्टर लोगों का दर्द नहीं समझ सकते'. कामेश्वर के इस बयान के बाद माऊस की चर्चा चारों तरफ हो रही है. अब इसी हमले का जवाब डॉ. शैलेंद्र चौधरी ने दिया है.

'हर समस्या से वाकिफ, दर्द भी समझता हूं'

ईटीवी भारत संवाददाता अमरनाथ सिन्हा के साथ खास बातचीत करते हुए भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉ. शैलेंद्र चौधरी ने बेबाक अंदाज में कहा कि उन्हें शहर की एक-एक समस्या की जानकारी है. उन्हें पता है कि सीसीएल जमीन पर रहनेवाले लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. जबकि इसी सीसीएल की भूमि पर सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा है.

भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉ. शैलेंद्र चौधरी से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

उन्हें उस घटना की भी जानकारी है जब जून 2025 में माथाडीह के रहनेवाले कोल्ह परिवार का चार वर्षीय बच्चा मिट्टी के मकान के ढहने से दबकर मर गया. उस परिवार का क्या कसूर था. अगर आयुष के माता-पिता को सरकारी आवास मिला रहता तो शायद बच्चा मरता नहीं. उन्हें यह भी पता है कि किस तरह सितंबर 2025 में मां की गोद से नाले में गिरे बच्चे की मौत हो गई थी.

उन्हें यह भी पता है कि वेंडिंग जोन का सही से निर्माण नहीं होने के कारण हर दिन जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है. उन्हें यह भी पता है कि कैसे फुटपाथ पर दुकान लगानेवाले लोगों को अपमानित किया जाता है. इन सबों के लिए उनके पास रोड मैप तैयार है. कहा कि उनके माऊस से गरीबों का हाउस बनेगा. सभी कार्यकर्ता साथ डॉ. चौधरी ने दावा किया कि भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता का साथ उन्हें मिल रहा है. जल्द ही वे लोग भी साथ रहेंगे जो संगठन के निर्णय के विपरीत चल रहे हैं.

समर्थकों के साथ मेयर प्रत्याशी डॉ. शैलेंद्र चौधरी (ETV Bharat)

