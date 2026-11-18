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299 साल का हुआ जयपुर, गंगापोल गेट पर मेयर ने की गणेशी जी की पूजा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा

गंगापोल गेट पर गणेश जी की पूजा की गई ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आज से ठीक 299 साल पहले शहर के गंगापोल गेट के पास एक यज्ञ हुआ था, मंत्रोच्चार के बीच एक शहर की नींव रखी गई थी और उसी दिन जन्म हुआ था दुनिया के पहले सुनियोजित शहर जयपुर का. आज उसी जगह शहर जयपुर के प्रथम नाग​रिक मेयर सुनील कोठारी, सांसद मंजू शर्मा और विधायक बालमुकुंद आचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे और जयपुर स्थापना दिवस पर गणेशजी की पूजा अर्चना की. इस दौरान यहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई. इससे पहले मंगलवार शाम को बिड़ला ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें वीर रस के जाने माने कवि हरिओम पंवार सहित अन्य कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल में जोश और उत्साह भर दिया.