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रिसाली नगर निगम में सफाई ठेका विवाद, विरोध प्रदर्शन में महापौर शशि सिन्हा हुईं बेहोश

इस पर महापौर शशि सिंह का कहना है कि सफाई हम स्वयं करेंगे. भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू ने महापौर के ऊपर आरोप लगाया कि महापौर कमीशन की मांग कर रही थी इसलिए यह स्थिति बनी है. ठेकेदार ने महापौर को कमीशन देने से मना कर दिया. उप नेता प्रतिपक्ष ममता यादव ने कहा कि महापौर वर्करों की जाति पूछकर उनको काम कर रखती हैं.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के रिसाली नगर निगम में ठेका विवाद पर जबरदस्त घमासान जारी है. सोमवार को महापौर शशि सिन्हा के नेतृत्व में कमिश्नर मोनिका वर्मा के खिलाफ सफाई टेंडर को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.एक बार फिर रिसाली नगर निगम में निगम के कर्मचारियों ने महापौर निवास का घिराव किया. 15 मार्च को निगम का ठेका समाप्त हो चुका था इसको लेकर निगम कर्मचारियों ने महापौर निवास का घेराव किया. तकरीबन 650 से अधिक कर्मचारियों ने महापौर निवास पहुंचकर नारेबाजी की कर्मचारियों का कहना है कि हमारी आज की रोजी कौन देगा और अगर यही स्थिति बनी रही तो शहर की सफाई की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी.

रिसाली नगर निगम में बवाल (ETV BHARAT)

प्रदर्शन के दौरान महापौर हुई बेहोश

सफाई व्यवस्था ठप होने और नए टेंडर में देरी को लेकर महापौर सहित कांग्रेस के कई पार्षद आयुक्त के कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात किया और एसडीएम ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी. धरना कई घंटों तक चलता रहा. इस दौरान महापौर शशि सिन्हा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं. उन्हें तुरंत भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया. रिसाली नगर निगम में सफाई ठेका समाप्त होने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर सुबह सफाई कर्मचारियों ने महापौर निवास का घेराव किया और जल्द समाधान की मांग की. इसके बाद महापौर शशि सिन्हा कर्मचारियों और कांग्रेस पार्षदों के साथ निगम कार्यालय पहुंचीं और आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गईं.धरना कई घंटों तक चलता रहा. इसी दौरान महापौर शशि सिन्हा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं.

मेयर शशि सिन्हा बेहोश (ETV BHARAT)

रिसाली नगर निगम में बवाल (ETV BHARAT)

महापौर परिषद द्वारा सफाई कर्मियों को सीधे भुगतान का प्रस्ताव 2016 के नगरी प्रशासन विभाग के नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही की जाएगी- मोनिक वर्मा, आयुक्त रिसाली नगर निगम

रिसाली नगर निगम ठेका विवाद (ETV BHARAT)

रिसाली नगर निगम का आयुक्त ने क्या कहा ?

रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि सफाई ठेका जनवरी में समाप्त हो गया था, जिसे 14 मार्च तक बढ़ाया गया था. नए टेंडर के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं.