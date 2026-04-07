ट्रेन उद्घाटन समारोह से शुरू हुआ सियासी घमासान, लिखित आमंत्रण के बाद भी रेलवे ने रखा था कार्यक्रम से दूर
धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए साप्ताहिक ट्रेन के उद्घाटन पर सियासी घमासान तेज हो गया है. संजीव सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : April 7, 2026 at 3:14 PM IST
धनबाद: लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है. धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह ने रेलवे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्हें और उनकी पत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह को लिखित आमंत्रण दिए जाने के बावजूद अंतिम समय में दबाव में आकर कार्यक्रम से दूर रखा गया.
लिखित आमंत्रण के बावजूद तीन घंटे पहले रोका गया
मेयर संजीव सिंह ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा की ओर से उन्हें और बीजेपी विधायक रागिनी सिंह को औपचारिक आमंत्रण पत्र भेजा गया था. दोनों ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर उद्घाटन समारोह में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली थी. लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से महज तीन घंटे पहले रेलवे की ओर से फोन कर इसे “गलती” बताते हुए नहीं आने को कहा गया. मेयर ने इस घटना को साधारण प्रशासनिक चूक मानने से साफ इनकार कर दिया है.
“डीआरएम स्तर पर इतनी बड़ी गलती संभव नहीं”
संजीव सिंह ने कहा, “डीआरएम जैसे उच्च पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस तरह की गलती होना असंभव है. यह साफ तौर पर किसी के दबाव में लिया गया फैसला है.” उन्होंने आरोप लगाया कि यदि वे और रागिनी सिंह कार्यक्रम में शामिल होते तो उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचते, जिससे “कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता”. मेयर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए और उन्हें धनबाद, बाघमारा या दिल्ली के अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी.
रेलवे ने मांगी माफी, लेकिन विवाद थमा नहीं
उद्घाटन कार्यक्रम स्थल पर पहले मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह के नाम पोस्टरों में शामिल थे, जिन्हें कार्यक्रम से ठीक पहले हटा दिया गया. ट्रेन को सोमवार रात 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
रेलवे अधिकारियों ने बाद में मेयर और विधायक के आवास पहुंचकर इस पूरे मामले में माफी भी मांगी है. इसके बावजूद संजीव सिंह इस घटना को सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नहीं मान रहे हैं और इसमें राजनीतिक दबाव की आशंका जता रहे हैं.
स्थानीय राजनीति में बढ़ी खींचतान
यह विवाद नगर निगम चुनाव के बाद से धनबाद में चल रही सियासी खींचतान को एक बार फिर उजागर कर गया है. सांसद ढुल्लू महतो, मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह के बीच मतभेद की चर्चा पहले से ही थी. इस घटना ने उन मतभेदों को और हवा दे दी है.
विवाद अब केवल ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि रेलवे जैसे संस्थान पर राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक निर्णयों की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
ट्रेन का विवरण
धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के लिए शुरू हुई नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार रात 11 बजे रवाना हुई. सांसद ढुल्लु महतो ने कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाते हुए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.
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