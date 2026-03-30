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जगदलपुर नगर निगम में 240 करोड़ का बजट पेश, महापौर ने विकास का किया दावा, विपक्ष ने बताया कॉपी पेस्ट

जगदलपुर : बस्तर संभाग के एक मात्र नगर निगम जगदलपुर में महापौर और उनकी टीम ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है. यह बजट 240 करोड़ रुपये का है. इस बजट को जगदलपुर शहर के विकास के लिए पेश किया गया. बजट पेश होते ही सदन सियासी टकराव का अखाड़ा बन गया. विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किये. इधर महापौर ने बजट को शहर के विकास का बजट बताया है.

240 करोड़ के बजट में महापौर ने शहर के विकास का दावा किया है. इस बजट को पेश करने से पहले सोशल मीडिया के जरिए जनता से कई तरह के सुझाव मांगे गए थे. महापौर ने कहा कि उन सुझावों पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा. जिसमें स्वच्छता, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट, जलभराव से मुक्ति, तालाबों की सफाई और नए सड़कों का निर्माण शामिल है.

जगदलपुर नगर निगम का बजट (ETV BHARAT)

युवाओं और महिलाओं के रोजगार को देखते हुए भी नया चौपाटी बनाने का निर्णय लिया गया है. पहली बार नगर निगम में फूड जोन बनेगा. 4 करोड़ का प्रावधान भी लाया गया है. निश्चित रूप से यह कार्य भी पूरा होगा. पिछले बजट के करीब 80 प्रतिशत कार्यों का पूरा कर सरकार से पैसा लिया गया है- संजय पांडे, महापौर, जगदलपुर नगर निगम

विपक्ष ने बोला हमला

नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बहुमत के दम पर चर्चा को दबाते हुए सीधे बजट पेश किया और इसमें कोई नई योजना नहीं है. बल्कि यह पूरी तरह कॉपी-पेस्ट दस्तावेज है. जिसमें सिर्फ आंकड़ों का बदलाव किया गया है. कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब बजट पर विस्तार से चर्चा की स्थिति आई तो सत्ता पक्ष के सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले गए. जो जवाबदेही से बचने का संकेत है. उनका दावा है कि पिछले बजट की घोषणाओं का जमीन पर असर नहीं है. आज भी शहर की जनता सड़क, पानी और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है.