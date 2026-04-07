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रांची नगर निगम में ‘फूल नहीं, सफाई का तोहफा’ पहल, क्या जमीन पर दिख रहा असर

रांची: राजधानी रांची में नगर निगम ने इन दिनों एक अनोखा और संदेशात्मक प्रयोग शुरू किया है. नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलखो की पहल पर निगम परिसर में एक नई परंपरा लागू करने की कोशिश की जा रही है. मेयर ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा था कि निगम में आने वाले आगंतुक अब फूल-मालाएं और गुलदस्ते लेकर न आएं, बल्कि इसके स्थान पर झाड़ू, डस्टबिन और अन्य सफाई से जुड़ी सामग्री भेंट करें. इस पहल का उद्देश्य केवल औपचारिकता को बदलना नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और एक व्यावहारिक संदेश देना था. जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है.

मेयर ने की परंपरा को बदलने का प्रयास

दरअसल, आमतौर पर किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी से मिलने के दौरान लोगों द्वारा फूल और गुलदस्ते भेंट करने की परंपरा रही है. ये फूल कुछ ही समय में मुरझा जाते हैं और अंततः कचरे का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसे में मेयर रोशनी खलखो ने इस परंपरा को बदलने का प्रयास करते हुए इसे एक सकारात्मक दिशा देने की पहल की है, ताकि भेंट की जाने वाली वस्तुएं समाज के काम भी आएं और स्वच्छता के प्रति लोगों में जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हो.



संवाददाता चंदनभट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

कुछ आगंतुकों ने भेंट की झाड़ू

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पहल का असर वास्तव में निगम परिसर में दिखाई दे रहा है. जमीनी स्तर पर पड़ताल करने पर मिली-जुली तस्वीर सामने आ रही है. कुछ आगंतुकों ने मेयर के निर्देश का पालन करते हुए झाड़ू और डस्टबिन जैसी सामग्री भेंट की है. जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग इस पहल को समझ रहे हैं और इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं. वहीं कई लोग अब भी पुरानी परंपरा के तहत फूल और गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि इस बदलाव को पूरी तरह लागू होने में अभी समय लगेगा.