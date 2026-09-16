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रांची में सड़क किनारे बस्ती हटाने की कार्रवाई पर रोक की मांग, मेयर रोशनी खलखो ने डीसी को लिखा पत्र

रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का आग्रह किया है.

Mayor Roshni Khalkho wrote letter to DC
मेयर रोशनी खलखो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 11:15 PM IST

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रांची: राजधानी के मौजा भूसुर स्थित डीपीएस स्कूल से बिरसा चौक जाने वाले मुख्य मार्ग के दोनों ओर सालों से रह रहे गरीब परिवारों की बस्ती हटाने की कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की गई है. इस संबंध में रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का आग्रह किया है. मेयर ने पत्र में मामले को गंभीर बताते हुए मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है.

मेयर ने पत्र की जरिए डीसी को कराया अवगत

मेयर की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों और पार्षद के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार मौजा भूसुर अंतर्गत बिरसा चौक जाने वाले राजमार्ग के किनारे करीब 40 से 50 सालों से गरीब परिवार रह रहे हैं. इन परिवारों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका

मेयर ने बताया है कि वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है. ऐसे में बस्ती से हटाए जाने के बाद छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने खुले आसमान के नीचे और सड़क किनारे रहने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इससे प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है.

हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक की मांग

पत्र में उपायुक्त से आग्रह किया गया है कि गरीब परिवारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही, प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है.

वर्तमान स्थिति का तत्काल सर्वेक्षण

मेयर ने प्रभावित परिवारों की वर्तमान स्थिति का तत्काल सर्वेक्षण कराने की भी मांग की है. पत्र में कहा गया है कि सर्वेक्षण के बाद परिवारों को आवास, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

मेयर ने जिला प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि प्रभावित परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई की जाए. पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से बस्ती हटाने की कार्रवाई रोकने, प्रभावित परिवारों की स्थिति का सर्वेक्षण कराने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है.

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