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रांची में विकास योजनाओं की शुरुआत, महापौर ने आश्रयगृह, पुस्तकालय और वेंडिंग जोन का किया शिलान्यास

विकास कार्यों का उद्घाटन करते मेयर रोशनी खलखो ( ईटीवी भारत )