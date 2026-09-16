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रांची के हर वार्ड तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, वार्ड 36 में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का महापौर ने किया उद्घाटन

रांची: शहरवासियों को उनके घर के आसपास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रांची नगर निगम ने एक और कदम बढ़ाया है. बुधवार को वार्ड संख्या 36 के साहू चौक, पुंदाग में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया गया. महापौर रोशनी खलखो ने केंद्र का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, उप महापौर नीरज कुमार और वार्ड 36 की पार्षद निहारिका मुंडा मौजूद रही.

नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध कराना प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं

नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास है. इससे सामान्य स्वास्थ्य जरूरतों के लिए लोगों को दूर स्थित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत कम होगी और समय पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

स्वास्थ्य सेवाओं को वार्ड स्तर तक पहुंचाना लक्ष्य: महापौर

उद्घाटन के दौरान महापौर ने कहा कि शहर के नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है. उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को वार्ड स्तर तक पहुंचाने पर लगातार काम किया जा रहा है, ताकि शहर के अधिक से अधिक लोगों को अपने आसपास आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके. निगम का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाना है.

वार्ड 6 के सामुदायिक भवन में भी आरोग्य मंदिर केंद्र का संचालन

केंद्रों के विस्तार के लिए 15वें वित्त आयोग मद का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी क्रम में वार्ड संख्या 6 स्थित सामुदायिक भवन में भी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र का संचालन शुरू किया गया है. वार्ड 6 में केंद्र के स्थायी भवन का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है. भवन का निर्माण पूरा होने के बाद केंद्र को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा. तब तक सामुदायिक भवन से ही स्थानीय लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी.