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नए महापौर ने की कामकाज की समीक्षा, कहा, 'चारदीवारी में अवैध निर्माण तुरंत रोकें, फील्ड में उतरें अधिकारी'

जयपुर: नगर निगम जयपुर के महापौर सुनील कोठारी ने पदभार संभालने के बाद मंगलवार को निगम मुख्यालय में पहली मैराथन बैठक ली. तीन घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में महापौर ने निगम की 15 से ज्यादा शाखाओं के कामकाज की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनसरोकार से जुड़े मामलों में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को कार्यालय तक सीमित रहने के बजाय फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए. साथ ही चारदिवारी का हेरिटेज लुक बरकरार रखने के लिए अतिक्रमण पर लकीर करने के निर्देश दिए.

'एक सोच-एक डोर' से बदलने का संदेश : शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर महापौर ने कहा कि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी केवल किसी एक शाखा या अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरे निगम की है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से 'एक सोच-एक डोर' के साथ टीम के रूप में काम करने और शहर की तस्वीर बदलने का संकल्प लेने को कहा. साथ ही महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहर में गहन सफाई अभियान चलेगा. आगे वे खुद सभी जोन में जाएंगे. अधिकारी और पार्षदों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैठेंगे.

'चारदीवारी की विरासत से समझौता नहीं, अवैध निर्माण तुरंत रोकें' : महापौर ने चारदीवारी और हेरिटेज क्षेत्र को लेकर अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चारदीवारी की विरासत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. जोन उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों के तहत कार्रवाई करें. अवैध निर्माणों को रोका जाए और अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए.

बैठक लेते मेयर और डिप्टी मेयर (ETV Bharat Jaipur)

पुरोहित जी कटले आग मामले में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश : पुरोहित जी कटले में लगी आग के मामले को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. महापौर ने सवाल उठाया कि यदि आग जैसी आपात स्थिति में उपलब्ध उपकरण और संसाधनों का समय पर उपयोग नहीं हो पाए, तो उनकी उपयोगिता क्या रह जाएगी. उन्होंने मामले में कमियों का विश्लेषण करने और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए.

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अवैध मीट-मांस की दुकानों पर प्रभावी कार्रवाई : महापौर ने शहर में अवैध रूप से संचालित मीट-मांस की दुकानों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए. संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों पर बेसहारा और निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर भी महापौर ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने इस समस्या का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आमजन को परेशानी न हो और सड़क सुरक्षा भी प्रभावित न हो.

'अधिकारी दफ्तरों में नहीं, फील्ड में भी दिखें' : महापौर ने सभी शाखाओं में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से दूर किया जाए और जनहित के कामों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. फील्ड मॉनिटरिंग को लेकर भी महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालय स्तर पर बैठकर व्यवस्थाओं की निगरानी न करें, बल्कि नियमित रूप से अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करें. फील्ड में काम की गुणवत्ता, प्रगति और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए और जरूरत के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए.

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15 से अधिक शाखाओं के कामकाज की समीक्षा : वहीं उपमहापौर सरोज कंवर ने बताया कि राजस्व, कार्मिक, स्वास्थ्य, उद्यान, प्रोजेक्ट, गैराज और विधि सहित 15 से अधिक शाखाओं के कामकाज की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की गई. महापौर ने अधिकारियों से वर्तमान कार्यों, लंबित प्रकरणों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने सभी अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही शहर के हेरिटेज लुक को बरकरार रखने के लिए अतिक्रमण खत्म करने के निर्देश दिए.