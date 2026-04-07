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देवघर में नदियों के जलस्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश, फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा लाभ

देवघरः किसी भी शहर में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या मानी जाती है. खासकर जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग पानी के लिए बेचैन हो जाते हैं. नदियों में पानी सूख जाता है और जमीन के अंदर पानी का लेवल भी नीचे चला जाता है.

पुनासी डैम से पानी की निकासी के निर्देश

इसी को देखते हुए देवघर के मेयर रवि राउत की तरफ से नदियों के जल स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नदियों के जल स्तर को बढ़ाने के लिए देवघर के पुनासी डैम से पानी की निकासी करें. नदियों में पानी के जल स्तर को बढ़ाने के लिए पुनासी परियोजना के अधिकारियों को भी महापौर रवि राउत की तरफ से निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी देते पंप हाउस कर्मचारी, स्थानीय और देवघर के मेयर (Etv Bharat)

नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई

महापौर रवि राउत ने बताया कि पानी की किल्लत का मुख्य कारण आम तौर पर यहीं से शुरू होता है, जब नदियों में पानी का स्तर कम हो जाता है. ऐसे में यदि गर्मी के मौसम में पानी के स्तर को मेंटेन रखा जाए तो लोगों के घरों तक भी समय-समय पर पानी पहुंचता रहेगा और भीषण जल संकट की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी. लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो देखा गया कि अप्रैल महीना आने के बाद भी नदियों में पानी के जल स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.

नदियों में लगे मोटर पाइप में लीकेज

स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तक डैम से नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिस वजह से पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है. पंप हाउस पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि नदियों में बड़े-बड़े मोटर लगे हुए हैं और उसी से पानी खींचकर शहर वासियों तक पहुंचाया जाता है. उस मोटर की भी स्थिति अब खराब हो रही है. नदियों में लगे मोटर के पाइप में लीकेज आ गए हैं. जिस वजह से पाइपलाइन में पानी की मात्रा भी कम पहुंच रही है.