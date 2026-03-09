धमतरी में ढोल नगाड़ों के साथ व्यापारी संघ पहुंचा नगर निगम, महापौर रामू रोहरा का किया अभिनंदन

धमतरी में ढोल नगाड़ों के साथ व्यापारी संघ पहुंचा नगर निगम, महापौर रामू रोहरा का किया अभिनंदन
धमतरी में व्यापारी संघ ने सोमवार को मेयर रामू रोहरा का आभार जताया है. यह आभार विकास कार्यों को लेकर किया गया है.
धमतरी: धमतरी के व्यापारी संघ ढोल नगाड़े और फूल माला लेकर नगर निगम पहुंचे. यहां पर उन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास कार्यों को लेकर महापौर रामू रोहरा का सम्मान किया और आभार जताया. इस अवसर पर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने महापौर को पुष्पगुच्छ एवं शाल श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया.
धमतरी में तेज गति से हो रहा विकास
कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने कहा कि महापौर रामू रोहरा के नेतृत्व में धमतरी शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं. हाईटेक बस स्टैंड, नालंदा परिसर,इंडोर स्टेडियम, शहर के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है. इसके अलावा गंगरेल ठेमनी को आयरलैंड के तर्ज पर विकसित करने का काम किया जा रहा है.
धमतरी के कई प्रोजेक्ट पर हो रहा काम
रुद्री में कैरोडोर न निर्माण, सैनिक छावनी में व्यापार उद्योग,बड़ी रेल लाइन,शहर की सड़कों का निर्माण, साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर हो रही है. इसके साथ ही बाजार के साथ साथ क्षेत्र का विकास हो रहा है. इन कार्यों से व्यापारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी काफी राहत और सुविधा मिल रही है.
नगर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में सुव्यवस्थित व्यवस्था, यातायात सुधार, प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता को लेकर नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं-राजा रोहरा, सदस्य, व्यापारी संघ
आने वाले समय में भी महापौर के नेतृत्व में धमतरी शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा- सतराम वासानी, सदस्य,व्यापारी संघ
महापौर ने व्यापारियों का अभिनंदन किया स्वीकार
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी की जनता ने जो जनादेश दिया था उसके अनुरूप काम हो रहे हैं. महापौर रामू रोहरा ने धन्यवाद देते हुए कहा कि व्यापारियों की मांग थी की धमतरी में व्यापार आगे बढ़े इसके लिए हम चिंतित है और यह काम कर रहे हैं. महापौर ने कहा कि 144 कार्य की सूची जारी हुई थी करीब ढाई सौ करोड़ के कार्यों की स्वीकृत हुई है. इस पर अभी काम चल रहा है.